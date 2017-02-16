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Бишкекские школьные психологи выявили 1,2 тыс. детей с суицидальными наклонностями

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/bishke...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410457-ru.html

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16 февраля 2017, 15:11       Комментарии

Начальник Управления образования мэрии Бишкека Сауле Мейрманова сообщила, что по результатам работы по выявлению детей с суицидальными наклонностями, из 67 тыс. выявлено 1 тыс. 200 школьников. Об этом она заявила на заседании Бишкекского городского кенеша.
"Сейчас в бишкекских школах работают психологи, в некоторых даже несколько специалистов. Выявление группы риска проводилось исходя из поведенческих мотивов, отношений со сверстниками, педагогами, обстановке в семье. Мы обнаружили 1,2 тыс. детишек, которым нужна помощь. Среди них много мотивированных детей с хорошей успеваемостью, как выявилось им сложнее общаться с одноклассниками", – сказала Мейрманова.

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