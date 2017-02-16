Бишкекские школьные психологи выявили 1,2 тыс. детей с суицидальными наклонностями

16 февраля 2017, 15:11 Комментарии

Начальник Управления образования мэрии Бишкека Сауле Мейрманова сообщила, что по результатам работы по выявлению детей с суицидальными наклонностями, из 67 тыс. выявлено 1 тыс. 200 школьников. Об этом она заявила на заседании Бишкекского городского кенеша.

"Сейчас в бишкекских школах работают психологи, в некоторых даже несколько специалистов. Выявление группы риска проводилось исходя из поведенческих мотивов, отношений со сверстниками, педагогами, обстановке в семье. Мы обнаружили 1,2 тыс. детишек, которым нужна помощь. Среди них много мотивированных детей с хорошей успеваемостью, как выявилось им сложнее общаться с одноклассниками", – сказала Мейрманова.