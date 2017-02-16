Залезть на БМП и взять в руки автомат. Школьники посетили войсковую часть

16 февраля 2017, 14:44 Комментарии

В войсковой части 702 состоялся День открытых дверей для учащихся СШ № 78 и школы-гимназии №1 г. Бишкек.

Данное мероприятие было посвящено Дню защитника Отечества и 28-й годовщине вывода Ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан, а также в целях пропаганды военной службы и военно-патриотического воспитания допризывной молодежи.

Перед началом экскурсии по расположению части учащихся ознакомили с историей становления части и с основными задачами, возложенными на личный состав.

Ребята посетили казарму и солдатскую столовую. Но большой интерес школьников вызвали средства связи, боевые машины и стрелковое оружие.