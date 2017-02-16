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Залезть на БМП и взять в руки автомат. Школьники посетили войсковую часть

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355501_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410455-ru.html

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Кыргызстан с визитом посетит генсек ТюркПА Жандос Асанов

16 февраля 2017, 14:44       Комментарии

В войсковой части 702 состоялся День открытых дверей для учащихся СШ № 78 и школы-гимназии №1 г. Бишкек.
Данное мероприятие было посвящено Дню защитника Отечества и 28-й годовщине вывода Ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан, а также в целях пропаганды военной службы и военно-патриотического воспитания допризывной молодежи.
Перед началом экскурсии по расположению части учащихся ознакомили с историей становления части и с основными задачами, возложенными на личный состав.
Ребята посетили казарму и солдатскую столовую. Но большой интерес школьников вызвали средства связи, боевые машины и стрелковое оружие.

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