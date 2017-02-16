Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1800 (-0.141) 
Евро: 73.0679 (-0.6307) 
Золото: 39.39 $/гр (-0.14) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
облачно с прояснениями +5°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Премьер проверил модернизацию КПП на границе с Казахстаном под стандарты ЕАЭСПремьер проверил модернизацию КПП на границе с Казахстаном под стандарты ЕАЭСГлава Минтранса заверил, что к началу турсезона ремонт автодороги Балыкчы-Корумду будет завершенГлава Минтранса заверил, что к началу турсезона ремонт автодороги Балыкчы-Корумду будет завершен

Парламент отклонил закон о списании долгов по закупке б/у автобусов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355503_pa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410454-ru.html

Похожие новости

Министр транспорта и дорог рассказал, сколько составляет долг ведомства перед подрядчиком

Жогорку Кенеш отклонил проект закона о статусе судей

ЖК отклонил законопроект, по которому судьи после прекращения своих полномочий не могут быть привлечены к ответственности

В парламенте вновь хотят отставки правительства и требуют отчет

МЧС намерено обеспечить пожарных спецодеждой и закупить 100 единиц техники

16 февраля 2017, 14:54       Комментарии

Жогорку Кенеш выступил против законопроекта "О реструктуризации задолженности автотранспортных предприятий по иностранным товарным кредитам".
Речь идет о закупке б/у автобусов в 1996 году по цене в три раза дороже. Автобусы закупило правительство в целях обслуживания зарубежных гостей и делегаций, прибывших на празднование 1000-летия эпоса "Манас".
По кредитной линии Германского банка реконструкции и развития (KFW) были приобретены 14 автобусов марки "Мерседес-Бенц" общей стоимостью 5 млн немецких марок. Также чиновники закупили запасные части к автобусам марки "Икарус" по кредитной линии Всемирного банка и 40 автобусов марки "Мицубиси" по кредитной линии Экспортно-импортного банка Турции на сумму $5,2 тысячи.
С тех пор с ростом доллара долги предприятий по этому кредиту тоже росли и сейчас составляют 408 млн сомов, из которых 223 млн - основная сумма долга, а штраф-пеня составляет 184 миллиона.
По словам инициатора законопроекта Исы Омуркулова, необходимо списать пени и оставить основной долг, который предприятия должны выплатить в течение 15 лет.
Первым против выступил Зиядин Жамалдинов, который отметил, что этот прецедент затем может превратиться в привычку и другие предприятия начнут просить погасить им кредиты. "Есть некоторые предприятия, которые оплачивают. Будет неправильно по отношению к ним", - добавил он.
Поддержал коллегу депутат Мирлан Жеенчороев, который отметил, что заявляя в законопроекте, что автопредприятиям навязали эти автобусы, инициаторы заявляют о нарушении закона, что повлечет за собой разбирательства.
Затем выступил Исхак Масалиев, который отметил, что законопроект, который роздан депутатам, подразумевает не только списание пени, но и самого долга.
После обсуждения и критики Омуркулов отозвал законопроект, и с этим согласились все депутаты.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум