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Президент Кыргызстана встретился с верховным представителем Евросоюза Ф.Могерини

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410453-ru.html

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Атамбаев встретился с Верховным представителем ЕС Федерикой Могерини

16 февраля 2017, 14:39       Комментарии

Брюссель, 16 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев встретился с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам, политике и безопасности Фредерикой Могерини.
Встреча состоялась в офисе Европейской службы внешнеполитической деятельности в Брюсселе в рамках рабочего визита главы Кыргызстана в Бельгию и Германию.
Во встрече также приняли участие министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, заведующая отделом внешней политики аппарата Президента Айзада Субакожоева, посол Кыргызстана в Бельгии, постоянный представитель КР при комиссии европейских сообществ в городе Брюссель Асеин Исаев и советник президента Калыкбек Султанов.

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