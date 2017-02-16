Глава Минтранса заверил, что к началу турсезона ремонт автодороги Балыкчы-Корумду будет завершен

16 февраля 2017, 14:47 Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. "К началу туристического сезона ремонт автодороги Балыкчы-Корумду будет завершен", - заявил сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

"Мы уже в конце 2016 год дали команду, чтобы подрядчик составил рабочий план. В этот план входит скорейшее завершение строительства автодороги Балыкчы-Корумду. Мы будем сосредотачивать технику там, где перерыта дорога. Мы хотим завершить все работы по асфальтированию к началу турсезона. Есть определенный план, по которому подрядчик должен следовать. Мы заказчики и мы должны их контролировать, чтобы они выполнили работу качественно и в срок", - сказал Ж.Калилов и отметил, что к турсезону работа должна быть закончена.

Также министр отметил, что в Боомском ущелье также будут проводиться плановые работы, а именно принудительный спуск камней.