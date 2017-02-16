Президент КР А.Атамбаев провел встречу с председателем Евросовета Д.Туском

16 февраля 2017, 15:07 Комментарии

Брюссель, 16 февраля /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев провел встречу с председателем Европейского Совета Дональдом Туском.

Встреча состоялась в Брюсселе в рамках рабочего визита главы Кыргызстана в Бельгию и Германию.

Ранее А.Атамбаев встретился с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам, политике и безопасности Фредерикой Могерини.

Во встрече также приняли участие министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, заведующая отделом внешней политики аппарата Президента Айзада Субакожоева, посол Кыргызстана в Бельгии, постоянный представитель КР при комиссии европейских сообществ в городе Брюссель Асеин Исаев и советник президента Калыкбек Султанов.