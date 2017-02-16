Нужен ли бешик в современных условиях — плюсы и минусы кыргызской люльки

16 февраля 2017, 15:03 Комментарии

Эти же условия применимы к вещам, связанным с воспитанием детей: незатейливым игрушкам, удобной одежде и, конечно же, главному предмету - бешику (колыбель, люлька). Его конструкция отвечает всем требованиям кочевника, это своеобразный мобильный домик для грудного младенца со всем необходимым внутри.

Современная медицина рекомендует не пользоваться бешиком, но сельские и даже городские жители Кыргызстана, отчасти отдавая дань традициям, отчасти преследуя удобство использования, все же пользуются этим изобретением предков.

Sputnik Кыргызстан решил разобраться, так ли на самом деле вреден бешик для младенцев, и узнал о его полезных и не очень свойствах.

Исторические корни Историк-этнограф Динара Молдокулова говорит, что у кыргызов как у кочевого народа бешик учитывал все требования сурового образа жизни.

"Зимой в юрте довольно прохладно, и, чтобы обеспечить комфортную температуру, ребенка укладывали в бешик. Это было удобно и младенцу, и матери, которая спокойно занималась хозяйством. При этом лучшего средства для перевозки детей не найти", - пояснила эксперт.

Она рассказала, что люлька изготавливается из экологически чистого материала - древесины карагача или ореха. Самым ценным считается бешик из арчи.

"В качестве дезинфекции перед укладкой ребенка бешик окуривали ветками можжевельника, который известен своими бактерицидными свойствами", - отметила этнограф.

С точки зрения медика Классическая медицина не всегда согласна с народными способами лечения или воздействия на человека. Современные медики не рекомендуют использовать бешик в качестве детской кроватки. По мнению эскулапов, он удобен мамам, но на этом его достоинства и заканчиваются.

Педиатр центра семейной медицины №14 Гульнара Жумадылова категорически не советует заворачивать и укладывать младенца в бешик.

"Современная медицина рекомендует держать ручки и ножки ребенка свободными, не следует его туго заворачивать в пеленки. Даже новорожденного советуют одеть в ползунки и распашонку и уложить рядом с матерью в свободном состоянии. Ребенок не должен быть стеснен в движениях, именно это позволяет ему быстрее расти", - считает врач.

Она отметила, что тугое обертывание и постоянное лежание в бешике могут привести к необратимым последствиям.

"При укладке ребенка к его половым органам прикладывается култук (приспособление для отвода мочи - полая косточка в виде трубки с разной формой оголовья для девочек и мальчиков). Это может привести к простудным заболеваниям, циститу и заражению инфекциями. Кроме этого, лицо ребенка скрыто от глаз матери, что в принципе нежелательно, ведь необходим постоянный контроль за состоянием малыша", - пояснила Жумадылова.

Бабушкин наказ Бишкекчанка Турганбубу Океева говорит, что ей не всегда нравятся современные методы, она предпочитает укладывать детей в бешик. Женщина рассказала, что у нее пятеро детей так выросли и более десяти внуков по ее совету невестки также укладывали в люльку.

"Противники говорят, что при пеленании и укладке в бешик у детей затылок становится приплюснутым, так как ребенок не меняет положения головы. Я с этим не согласна, ведь тогда у всех кыргызов были бы такие затылки. Укладывать в бешик нельзя больше 7-10 часов. Каждые три часа надо ребенка перед кормлением освобождать от пеленок, делать ему массаж и обтирание. При правильном уходе младенцы лежат в люльке спокойно и спят крепко", - поделилась бабушка.

Мамино счастье 30-летняя мать троих детей Гулзат Омурзакова не представляет себе ухода за ребенком без бешика.

"Дома у меня нет помощников, и хозяйством я занимаюсь одна. У моих детей небольшая разница в возрасте, поэтому бешик меня очень выручает. За день своих малышей я два раза укладывала в люльку - днем и вечером после купания. Малыша не будят каждый раз, когда требуется поменять пеленки, он лежит в тепле", - пояснила женщина.

Манеж и кровать Молодая мама Элиза Аскарова считает, что в современном мире нет необходимости пользоваться бешиком. С одной стороны, так советуют врачи, а с другой - деревянную люльку можно заменить всевозможными кроватками и манежами.

"Я сама решила отказаться от бешика. Во-первых, не хочется ребенка туго пеленать; во-вторых, сейчас столько различных манежей и кроваток, даже кровати-качели есть. В них ребенку также тепло и комфортно", - считает Элиза.

Еще одна молодая мама Никинай Исраилова рассказала, что у нее не было необходимости в бешике и она вырастила двоих детей без него.

"Мама с папой подарили нам манеж, и детки спокойно выросли без пеленания и укладывания в бешик. Кроме этого, ребенок, привыкший к пеленанию и люльке, трудно засыпает в других условиях, например в дороге или в гостях", - считает Никинай.

Таким образом, после беседы с противниками и сторонниками бешика можно выделить его достоинства и недостатки.

Плюсы: <ul> <li>бешик защищает ребенка от воздействия окружающей среды;</li> <li>тело малыша, особенно ноги, развивается правильно и не искривляется;</li> <li>ребенок спокойно спит и не просыпается от своих же непроизвольных движений; </li> <li>в бешике сохраняется комфортный температурный режим для младенцев. Ребенок не переворачивается и не может скинуть с себя одеяльце;</li> <li>младенец в бешике привыкает спать по два-три часа беспробудно. Сон в такой люльке крепкий и спокойный. Нет необходимости будить ребенка и проверять пеленки.</li> </ul> Минусы: <ul> <li>ребенок в бешике лишен свободы движений, при этом он спит в одном положении. Детям необходимо движение даже во сне; </li> <li>возможны кислородное голодание и как следствие вялость и сон, так как младенец в бешике укрыт одеялом. Врачи советуют почаще открывать и проветривать люльку;</li> <li>руки, ноги и тело ребенка в бешике часто затекают, нарушается кровоток. Все это плохо влияет на пищеварение, а кормление, не вынимая из бешика, приводит к несварению и рвоте;</li> <li>култук может повлечь заболевания половых органов и заражение инфекцией.</li> </ul>