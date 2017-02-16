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Президент А.Атамбаев встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ф.Могерини

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410448-ru.html

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Депутат ЖК: "О.Текебаев манипулирует обществом и занимается политическим шантажом в отношении Президента страны"

16 февраля 2017, 14:31       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 16 февраля встретился с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Фредерико Могерини. Встреча прошла в офисе Европейской службы внешнеполитической деятельности в Брюсселе.
Они провели совместное фотографирование, затем перешли в место проведения переговоров.
Участники встречи обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Евросоюзом и дальнейшие перспективы сотрудничества.
Во встрече также приняли участие министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, заведующая отделом внешней политики Аппарата президента Айзада Субакожоева, посол Кыргызстана в Бельгии, постоянный представитель КР при комиссии европейских сообществ в городе Брюссель Асеин Исаев, советник президента Калыкбек Султанов.

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