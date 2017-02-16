Президент А.Атамбаев встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ф.Могерини

16 февраля 2017, 14:31 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 16 февраля встретился с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Фредерико Могерини. Встреча прошла в офисе Европейской службы внешнеполитической деятельности в Брюсселе.

Они провели совместное фотографирование, затем перешли в место проведения переговоров.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Евросоюзом и дальнейшие перспективы сотрудничества.

Во встрече также приняли участие министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, заведующая отделом внешней политики Аппарата президента Айзада Субакожоева, посол Кыргызстана в Бельгии, постоянный представитель КР при комиссии европейских сообществ в городе Брюссель Асеин Исаев, советник президента Калыкбек Султанов.