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Мы очень сильно недооценили бизнес-активность в Кыргызстане – Анна Полищук, сооснователь LALAFOМы очень сильно недооценили бизнес-активность в Кыргызстане – Анна Полищук, сооснователь LALAFO

Депутаты выступают против увеличения стоимости разрешения на работу в Кыргызстане для иностранцев

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410447-ru.html

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16 февраля 2017, 14:47       Комментарии

Ряд депутатов выступают против увеличения стоимости разрешения на работу в Кыргызстане для иностранцев.
Жогорку Кенеш 16 февраля рассматривают законопроект, по которому уполномоченный государственный орган в сфере миграции выдает разрешение на работу на территории КР иностранному гражданину (лицу без гражданства) на основании ежегодной квоты на трудовую миграцию.
Стоимость разрешения увеличивается с 2-4 тыс. сомов до 40 тыс. сомов.
Согласно проекту, 90% поступивших средств направляются в республиканский бюджет, 10% - в фонд развития и материального обеспечения уполномоченного государственного органа в области миграции.
Депутат Азамат Арапбаев (СДПК) согласился, что бюджет надо повышать, но, по его мнению, это необходимо делать другим путем, в частности развитием бизнеса и предприятий.
"Не надо деньги делать на продаже квот", - добавил он.
Его коллега Дастан Бекешев отметил, что в Кыргызстан приезжают работать медики, которых не хватает. "Они оказывают услуги нашим гражданам, делают операции", - сказал он.
"Но сколько они зарабатывают на этих операциях? 10-20 тысяч", - возразил инициатор поправок Зиядин Жамалдинов ("Онугуу-Прогресс").
Алмазбек Эргешов, Алмазбек Токторов ("Кыргызстан") и Махабат Мавлянова ("Республика - Ата-Журт") предложили для важных профессий, узких специалистов сделать разрешение бесплатным.
"Те, кто приезжает сюда торговать, делать бизнес, цену можно повысить", - сказали парламентарии.

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