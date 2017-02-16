Депутаты выступают против увеличения стоимости разрешения на работу в Кыргызстане для иностранцев

16 февраля 2017, 14:47 Комментарии

Ряд депутатов выступают против увеличения стоимости разрешения на работу в Кыргызстане для иностранцев.

Жогорку Кенеш 16 февраля рассматривают законопроект, по которому уполномоченный государственный орган в сфере миграции выдает разрешение на работу на территории КР иностранному гражданину (лицу без гражданства) на основании ежегодной квоты на трудовую миграцию.

Стоимость разрешения увеличивается с 2-4 тыс. сомов до 40 тыс. сомов.

Согласно проекту, 90% поступивших средств направляются в республиканский бюджет, 10% - в фонд развития и материального обеспечения уполномоченного государственного органа в области миграции.

Депутат Азамат Арапбаев (СДПК) согласился, что бюджет надо повышать, но, по его мнению, это необходимо делать другим путем, в частности развитием бизнеса и предприятий.

"Не надо деньги делать на продаже квот", - добавил он.

Его коллега Дастан Бекешев отметил, что в Кыргызстан приезжают работать медики, которых не хватает. "Они оказывают услуги нашим гражданам, делают операции", - сказал он.

"Но сколько они зарабатывают на этих операциях? 10-20 тысяч", - возразил инициатор поправок Зиядин Жамалдинов ("Онугуу-Прогресс").

Алмазбек Эргешов, Алмазбек Токторов ("Кыргызстан") и Махабат Мавлянова ("Республика - Ата-Журт") предложили для важных профессий, узких специалистов сделать разрешение бесплатным.

"Те, кто приезжает сюда торговать, делать бизнес, цену можно повысить", - сказали парламентарии.