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Грабитель, вор и хулиган. Все они водворены в ИВС

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355497_gr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410443-ru.html

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ГУВД г.Бишкек: Милиционеры, избившие парня возле кафе, задержаны и водворены в ИВС

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Милиционер, ранивший коллегу ножом, водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек - МВД

16 февраля 2017, 14:22       Комментарии

15 февраля с заявлением в милицию обратился житель столицы 26-летний О.К. о том, что его ограбили. Так, 14 февраля примерно в 20.00 в жилмассиве З-Поселок грабитель, применив физическую силу, отобрал деньги в размере 38 тыс. сомов.
По горячим следам подозреваемый в совершении данного преступления был задержан. Им оказался уроженец Ошской области, 37-летний А.Т.
По данному факту следственным отделом УВД Первомайского района возбужденно уголовное дело по ст. 167 ("Грабеж") УК КР. В настоящее время задержанный водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек. Проводится расследование.
В тот же день в Национальный хирургический центр поступил горожанин К.А, 1987 г.р., с ножевым ранением в области живота. Следователям о случившемся он объяснил, что в одном из кафе, расположенном на улице Ден Сяопина, нанес ножевое ранение его знакомый. Вскоре друг потерпевшего, 20-летний И.Э был задержан. Начато следствие.
15 февраля ранним утром в 04.00 в милицию поступил звонок. Бишкекчанка 1951 г.р. М.Б. сообщила, что в ее доме вор. На место преступления выехала патрульная милиция и оперативно задержала 24 летнего А.Э.
Задержанного передали в следственный отдел УВД Свердловского района.

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