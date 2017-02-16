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Жогорку Кенеш отклонил проект закона о статусе судей

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355498_jo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410442-ru.html

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Вступивший в законную силу неотмененный и неизмененный судебный акт не может рассматриваться как неправосудный – КП

16 февраля 2017, 14:25       Комментарии

Жогорку Кенеш отклонил проект закона "О статусе судей". Такое решение парламент принял сегодня, 16 февраля, на заседании ЖК.
Согласно документу, судья после прекращения своих полномочий и освобождения от занимаемой должности не может быть привлечен к уголовной и административной ответственности, налагаемой в судебном порядке за деяния, совершенные им в период осуществления полномочий.
Ранее президент страны Алмазбек Атамбаев возразил данному законопроекту и вернул его в парламент.
Сегодня депутаты также согласились с возражениями президента и отклонили проект закона.

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