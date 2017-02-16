Впервые избранные председатели местных судов ряда областей участвуют в пилотном тренинге – ВС КР

16 февраля 2017, 14:11 Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. Впервые избранные председатели местных судов ряда областей участвуют в пилотном тренинге, сообщает пресс-служба Верховного суда КР.

Высшая школа правосудия при Верховном суде КР совместно с проектом Европейского Союза "Содействие укреплению верховенства права в КР" 16-17 февраля 2017 года в г. Ош проводит пилотный тренинг для впервые избранных председателей местных судов I инстанции Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.

В качестве тренеров выступают председатель Свердловского районного суда г. Бишкек Э. Джаркеева, председатель Аламудунского районного суда Чуйской области А. Узакбаев, а также международные эксперты проекта ЕС, судьи в отставке из Германии Манфред Верт и Хельмут Палдэ.

В работе тренинга принимают участие 16 председателей.​