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Впервые избранные председатели местных судов ряда областей участвуют в пилотном тренинге – ВС КР

Источник:
http://kabar.kg/news/vpervye-i...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410441-ru.html

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Нарынская область. Обильный снегопад обрушил крыши домов

16 февраля 2017, 14:11       Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. Впервые избранные председатели местных судов ряда областей участвуют в пилотном тренинге, сообщает пресс-служба Верховного суда КР.
Высшая школа правосудия при Верховном суде КР совместно с проектом Европейского Союза "Содействие укреплению верховенства права в КР" 16-17 февраля 2017 года в г. Ош проводит пилотный тренинг для впервые избранных председателей местных судов I инстанции Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.
В качестве тренеров выступают председатель Свердловского районного суда г. Бишкек Э. Джаркеева, председатель Аламудунского районного суда Чуйской области А. Узакбаев, а также международные эксперты проекта ЕС, судьи в отставке из Германии Манфред Верт и Хельмут Палдэ.
В работе тренинга принимают участие 16 председателей.​

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