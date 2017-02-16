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С.Жээнбеков: "Кыргызстан должен извлекать максимальную выгоду от членства в ЕАЭС"

 

Фотографии: kabar.kg

         

Источник:
http://kabar.kg/news/sooronbai...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410440-ru.html

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16 февраля 2017, 14:26       Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. Кыргызстан должен извлекать максимальную выгоду от членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков по итогам ознакомления с контрольно-пропускными пунктами "Токмок-автодорожный" и "Кен-Булун-автодорожный" на кыргызско-казахстанском участке государственной границы в Чуйской области, сообщает пресс-служба правительства.
"В качестве премьер-министра одним из главных приоритетов в работе Правительства страны в рамках интеграции Кыргызстана в ЕАЭС я ставил модернизацию и реконструкцию контрольно-пропускных пунктов на границе с Казахстаном, приведение в соответствии с международными требованиями ветеринарных и фитосанитарных лабораторий. Все эти меры направлены на поддержку и создание максимально благоприятных условий для экспортоориентированных отечественных предприяти", - отметил глава правительства.
Премьер-министр добавил, что модернизация КПП "Токмок-автодорожный" будет завершена в конце февраля, "Кен-Булун-автодорожный" - через два месяца. Также ведется активная работа по реконструкции ряда пропускных пунктов по всей республике, завершение которых планируется до сентября текущего года.
По данным председателя Государственной пограничной службы КР Мирбека Касымкулова, капитальное строительство объектов на пункте пропуска "Токмок-автодорожный" началось в сентябре 2016 года. 13 февраля 2017 года государственная комиссия одобрила ввод в эксплуатацию данных объектов, вместе с тем подрядчику были даны указания о необходимости благоустройства территории. В настоящее время все недочеты в работе устраняются. В ближайшее время объект, построенный согласно международным требованиям, будет полностью готов к полноценному функционированию. КПП "Токмок-автодорожный" будет предназначен только для легкового автотранспорта.
Министр чрезвычайных ситуаций КР Кубатбек Боронов проинформировал о проводимых берегоукрепительных работах вблизи КПП "Токмок-автодорожный".
Глава Правительства, осмотрев здания пункта пропуска "Токмок-автодорожный", напомнил, что при модернизации предусмотрено создание благоприятных условий организованного пересечения гражданами государственной границы, при этом одним из главных требований к данным пропускным пунктам является оперативность в их работе.
Во время ознакомления с пунктом пропуска "Кен-Булун-автодорожный" директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР Бактыбек Абдиев сообщил, что в течение двух месяцев планируется завершить все строительные работы.
В настоящее время строительно-монтажные работы произведены на сумму порядка 10 млн. сомов.
Председатель Государственной пограничной службы отметил, что с завершением реконструкции данных пропускных пунктов будет увеличена пропускная способность с учетом средней проходимости за день граждан и транспортных средств. Если раньше КПП не отвечали международным требованиям и стандартам, то сегодня уже созданы все необходимые условия для полноценной его работы, в том числе для несения службы личного состава Государственной пограничной службы.

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