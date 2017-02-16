Минтранс: "За 2016 год по государственному капвложению выполнены работы на 2,9 млрд сомов"

16 февраля 2017, 14:32 Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. За 2016 год по государственному капитальному вложению выполнены работы на 2 млрд 955,3 млн сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

Из них:

- покрытие асфальтом автодороги "Бишкек-Аэропорт "Манас" протяженностью 23 км на сумму 978,3 млн сомов;

- асфальтобетонное покрытие автодороги Балыкчы-Чолпон-Ата-Корумду протяженностью 25,5 км на сумму 1 млрд 459,2 млн сом;

- а/б покрытие улицы Абдрахманова города Балыкчы протяженностью 6,64 км на 140 млн сомов;

- по остальным объектам Перечня ГКВ произведено асфальтобетонное покрытие протяженностью 30,8 км на сумму 197,7 млн сомов;

- выполнено строительство дорог с гравийным покрытием по протяженности 46,3 км на сумму 141,3 млн сомов;

- выполнены работы по строительству 3-х мостов с общей протяженностью 196 п/м.

"Из этих мостов два на стадии завершения", - сообщил министр.