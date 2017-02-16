Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1800 (-0.141) 
Евро: 73.0679 (-0.6307) 
Золото: 39.39 $/гр (-0.14) 
Серебро: 0.57 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
облачно с прояснениями +5°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Жогорку Кенеш поблагодарил организаторов "Бессмертного полка"Жогорку Кенеш поблагодарил организаторов "Бессмертного полка"У приемной президента проходит митинг торговцев, оставшихся без рабочих местУ приемной президента проходит митинг торговцев, оставшихся без рабочих мест

Задержаны псевдоработники Соцфонда, обкрадывавшие пенсионеров

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355495_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410437-ru.html

Похожие новости

Задержан подросток по подозрению в угоне автомобиля в Бишкеке

В Бишкеке задержан несовершеннолетний, подозреваемый в угоне

Задержана подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына

Задержана вторая подозреваемая по делу об убийстве брата Ким Чен Ына

Задержаны еще две лжесотрудницы Соцфонда, обкрадывавшие стариков

16 февраля 2017, 13:49       Комментарии

В ГУВД г. Бишкек поступила информация о том, что группа женщин в составе нескольких человек занималась мошенничеством. Они, войдя в доверие, представившись работниками Соцфонда, под предлогом оказания помощи людям пенсионного возраста проникали в дом, где похищали накопленные денежные средства и ювелирные изделия, после чего скрывались в неизвестном направлении.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками столичного управления уголовного розыска были задержаны две женщины: Наталья Ильинична Марковская, 1981 г.р., и Кристина Валентиновна Марковская, 2000 г.р. Обе уроженки Чуйской области.
Третья подозревая - Светлана Викторовна Казанкова, 1994 г.р., также уроженка Чуйской области, уже ранее была задержана и водворена в СИЗО №1 .
Следственным отделом в УВД Первомайского района возбуждено уголовное дело по ст. 166, 164 УК КР.
На данный момент проводятся следственные мероприятия по установлению причастности к аналогичным преступлениям, совершенным в Бишкеке и Чуйской области.
В связи с этим правоохранительные органы просят всех, кто пострадал от преступных деяний вышеуказанных лиц сообщить по следующим номерам телефона: 0778 75 00 05, 0553 102 631, 0705 774 377.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум