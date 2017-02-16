Встречался ли Текебаев с Бакиевым? — в Жогорку Кенеше возникли споры

16 февраля 2017, 13:49 Комментарии

БИШКЕК, 16 фев - Sputnik. На заседании Жогорку Кенеша депутат от фракции СДПК Ирина Карамушкина призвала спикера и главу комитета, курирующего регламент обратить внимание на поведение лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева.

Карамушкина прокомментировала заявления Текебаева о том, что на Кипре он нашел материалы об имуществе главы государства. Она заявила, что депутат "занимается политическим шантажом в отношении президента страны". Нардеп потребовала, чтобы Текебаев доказал фактами свои слова.

"Пусть он лучше ответит какая у него была необходимость встречаться с Бакиевым (бывшим президентом КР - Ред.) и беглым Садыром Жапаровым. Два издания Турции утверждают, что на встрече Бакиев предложил Текебаеву финансовую поддержку", - заявила депутат.

На слова Карамушкиной отреагировал депутат от фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов. Он назвал информацию слухами.

"Стыдно распространять слухи с высокой трибуны. Своими высказываниями вы только подогреваете слухи. Когда силовые органы выяснят, что это неправда, вам будет очень стыдно", - ответил Шыкмаматов.

Ранее президент Алмазбек Атамбаев поручил Генеральной прокуратуре проверить заявление Текебаева об имуществе главы государства на Кипре. Парламентарий был вызван на допрос.