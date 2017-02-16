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Жогорку Кенеш поблагодарил организаторов "Бессмертного полка"Жогорку Кенеш поблагодарил организаторов "Бессмертного полка"У приемной президента проходит митинг торговцев, оставшихся без рабочих местУ приемной президента проходит митинг торговцев, оставшихся без рабочих мест

Встречался ли Текебаев с Бакиевым? — в Жогорку Кенеше возникли споры

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410436-ru.html

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А.Шыкмаматов назвал слухами встречу О.Текебаева с К.Бакиевым на Кипре

16 февраля 2017, 13:49       Комментарии

БИШКЕК, 16 фев - Sputnik. На заседании Жогорку Кенеша депутат от фракции СДПК Ирина Карамушкина призвала спикера и главу комитета, курирующего регламент обратить внимание на поведение лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева.
Карамушкина прокомментировала заявления Текебаева о том, что на Кипре он нашел материалы об имуществе главы государства. Она заявила, что депутат "занимается политическим шантажом в отношении президента страны". Нардеп потребовала, чтобы Текебаев доказал фактами свои слова.
"Пусть он лучше ответит какая у него была необходимость встречаться с Бакиевым (бывшим президентом КР - Ред.) и беглым Садыром Жапаровым. Два издания Турции утверждают, что на встрече Бакиев предложил Текебаеву финансовую поддержку", - заявила депутат.
На слова Карамушкиной отреагировал депутат от фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов. Он назвал информацию слухами.
"Стыдно распространять слухи с высокой трибуны. Своими высказываниями вы только подогреваете слухи. Когда силовые органы выяснят, что это неправда, вам будет очень стыдно", - ответил Шыкмаматов.
Ранее президент Алмазбек Атамбаев поручил Генеральной прокуратуре проверить заявление Текебаева об имуществе главы государства на Кипре. Парламентарий был вызван на допрос.

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