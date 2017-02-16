Жогорку Кенеш поблагодарил организаторов "Бессмертного полка"

16 февраля 2017, 14:00 Комментарии

БИШКЕК, 16 фев - Sputnik. Депутаты Жогорку Кенеша поблагодарили организаторов акции "Бессмертный полк", сообщила Sputnik Кыргызстан координатор данной акции в Кыргызстане Алена Смирнова.

"Бессмертный полк" - международная гражданская инициатива по увековечению памяти солдат Великой Отечественной войны, сохранению наследия подвига, доблести и героизма народа.

По данным Смирновой, депутаты в качестве благодарности передали представителям патриотического движения красочную книгу - издание о Кыргызстане. Книгу вручили координаторам акции, которые передали ее в народный штаб "Бессмертного полка" в Томске.

Как отметил руководитель медиа-центра данной акции Денис Бевз, в основе "Бессмертного полка" заложены традиции кыргызского народа: уважение к старшим и бережное отношение к своей семейной истории.

Впервые к "Бессмертному полку" кыргызстанцы присоединились в 2012 году. В последней акции приняли участие от 10 тысяч до 20 тысяч бишкекчан и жителей близлежащих городов и сел, которые 9 мая прошли по центральным улицам Бишкека с портретами не доживших до этого дня фронтовиков.