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У приемной президента проходит митинг торговцев, оставшихся без рабочих мест

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/u-prie...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410434-ru.html

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16 февраля 2017, 13:41       Комментарии

У здания общественной приемной президента проходит митинг торговцев рынка на пересечении улиц Московская и Кулиева. Работники возмущены, что их рабочие места были проданы пивзаводу, который находится рядом с ними.
Как рассказала одна из митингующих Лариса Петрова, 23 января им сказали освободить это место, но взамен сотрудники мэрии обещали организовать им другое место для работы.
"На этом рынке работают малоимущие, пенсионеры, инвалиды, мы не найдем других рабочих мест. Мы уже 18 лет торгуем на этой территории, а в понедельник просто поставили ограду и не дают нам работать. Мы пришли сюда, это уже последняя инстанция, потому что мэрия не хочет с нами говорить. Что нам делать? У меня ребенок в инвалидной коляске, она со мной была всегда, а сейчас если пойду на другую работу, с кем оставлять ее?" — сказала работница рынка.
Еще одним недовольством митингующих было то, что их выгоняют в зимнее время. По их словам около 2 тысяч человек остались без возможности зарабатывать.
Большинство торговцев получили места на этом базаре от своих родителей и бабушек, которые работали там до них. Также митингующие рассказали о схеме оплаты за пользование местом.
"К нам с мэрии часто приходили, они поставили на этой территории охранника, которому мы вначале платили 20 сомов в день. Дальше была договоренность поднять оплату до 100 сомов, чтобы мы могли оставлять свой товар. Все эти деньги забирает мэрия. Когда это место выкупил пивзавод, охранник перестал появляться", — рассказали торговцы.
Сейчас митингующие просят помощи у депутатов, чтобы они обратили внимание на их проблему. Самое главное, по словам собравшихся, чтобы у них была возможность работать.
"Мэрия сказала нам, что даст место за 15 дней, этот срок прошел. Нам не дали ни одного места", — сказала работница рынка Светлана Сергеева.
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