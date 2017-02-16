Глава МЧС: В некоторых районах высота выпавшего снега достигала 2 метров

16 февраля 2017, 13:34 Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. В Кыргызстане в дни, когда снег только выпал, его высота достигала 2 метров. Об этом сегодня на заседании парламента сообщил министр чрезвычайных ситуаций КР Кубатбек Боронов.

По его словам, в результате частой смены погоды и в связи с непрерывным снегопадом в республике с 11 февраля по 15 февраля в рядах районов страны сложилась непростая ситуация. Чрезвычайная ситуация сложилась в Чон-Алайском и Чаткальском районах. "Но на сегодняшний день все дороги, кроме Казарман - Джалал-Абад, открыты для проезда", - сказал министр.

Также К.Боронов рассказал, что в среднем высота выпавшего снега по республике составляет 70 см. На 121-138 км автодороги Бишкек-Ош высота снега в северной части составляет 40 -70 см, а в южной - 70-170 см. На 260 км этой же трассы высота выпавшего снега достигает 60-125 см, на перевале Отмок высота выпавших осадков - 45-85 см. По Ошской области на 145-153 км автодороги Кара-Кулжа - Алайкуу - 40-70 см, по Иссык-Кульской области на автотрассе Кара-Кол - Энильчек - 50-110 см и так далее.