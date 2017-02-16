В Кара-Кульджинском районе для учителей прошел семинар по обмену опытом "Читаем вместе"

16 февраля 2017, 13:22 Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. В Кара-Кульджинском районе Ошской области в средней школе имени А.Мырзаибраимова села Жаны-Талаа для учителей семи школ айыл окмоту прошел семинар по обмену опытом "Читаем вместе". Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР.

С участием учеников школы имени А.Мырзаибраимова состоялись открытые уроки по литературе и родиноведению.

Цель проведения семинара - представление опыта работы ведущих учителей по улучшению навыков чтения учащихся начальных классов.

Такие же семинары в ближайшие дни планируется провести в других айыл окмоту района.