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В Кара-Кульджинском районе для учителей прошел семинар по обмену опытом "Читаем вместе"

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kara-ku...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410431-ru.html

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16 февраля 2017, 13:22       Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. В Кара-Кульджинском районе Ошской области в средней школе имени А.Мырзаибраимова села Жаны-Талаа для учителей семи школ айыл окмоту прошел семинар по обмену опытом "Читаем вместе". Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР.
С участием учеников школы имени А.Мырзаибраимова состоялись открытые уроки по литературе и родиноведению.
Цель проведения семинара - представление опыта работы ведущих учителей по улучшению навыков чтения учащихся начальных классов.
Такие же семинары в ближайшие дни планируется провести в других айыл окмоту района.

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