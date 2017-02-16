На цифровом телевидении перебои возможны и завтра

16 февраля 2017, 13:35 Комментарии

БИШКЕК, 16 фев - Sputnik. 16-17 февраля по Кыргызстану возможны технические перерывы в трансляции социального пакета телеканалов в связи с работами по модернизации цифровой сети, сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма.

Ведомство напоминает, что 15 мая произойдет переход с аналогового вещания на цифровое. Поэтому открытое акционерное общество "Республиканское производственное объединение радиорелейных магистралей телевидения и радиовещания" (РПО РМТР) проводит работы по модернизации цифровой радиорелейной сети.

Поэтому происходили технические перерывы в трансляции цифрового вещания с 06.00 часов 15 февраля до 06.00 часов 16 февраля 2017 года.

"Работы по модернизации продолжаются сегодня, 16 февраля и продлятся еще один день - до 17 февраля. В связи с этим возможны технические перерывы", - говорится в сообщении.

Руководство ОАО "РПО РМТР" приносит свои извинения кыргызстанцам за причиненные неудобства.