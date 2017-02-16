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По Кыргызстану в отдельных районах возможен дождь, снег – прогноз погоды на 17 февраля

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410429-ru.html

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16 февраля 2017, 13:14       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 17 февраля. По сообщению Кыргызгидромета, в Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях в отдельных районах дождь, снег, в предгорных и горных районах снег, местами туман. В Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: -3...+2
днем: +2...+7
Таласская область
ночью: -4...+1
днем: +1...+6
Баткенская область
ночью: -2...+3
днем: +4...+9
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: -2...+3
днем: +5...+10
Иссык-Кульская область
ночью: -1...-6
днем: +2...+7
Нарынская область
ночью: -9...-14
днем: 0...-5
В Бишкеке ночью без осадков, днем возможен дождь, снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -1...+1, максимальная температура воздуха днем +5...+7.

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