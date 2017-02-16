По Кыргызстану в отдельных районах возможен дождь, снег – прогноз погоды на 17 февраля

16 февраля 2017, 13:14 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 17 февраля. По сообщению Кыргызгидромета, в Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях в отдельных районах дождь, снег, в предгорных и горных районах снег, местами туман. В Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: -3...+2

днем: +2...+7

Таласская область

ночью: -4...+1

днем: +1...+6

Баткенская область

ночью: -2...+3

днем: +4...+9

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: -2...+3

днем: +5...+10

Иссык-Кульская область

ночью: -1...-6

днем: +2...+7

Нарынская область

ночью: -9...-14

днем: 0...-5

В Бишкеке ночью без осадков, днем возможен дождь, снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -1...+1, максимальная температура воздуха днем +5...+7.