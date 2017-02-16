ЖК отклонил законопроект, по которому судьи после прекращения своих полномочий не могут быть привлечены к ответственности

16 февраля 2017, 13:22 Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша 16 февраля согласились с возражением президента относительно поправок в конституционный закон о статусе судей Кыргызстана и отклонили его.

Проект закона предполагал, что судьи незамедлительно в письменной форме должны были сообщать в Совет судей о ситуациях возникновения конфликта интересов при осуществлении своей деятельности, в том числе о действиях должностных лиц, допускающих вмешательство в деятельность судьи при рассмотрении дела.

Вносилась норма, по которой судья, в том числе после прекращения своих полномочий и освобождения от занимаемой должности, не может быть привлечен к уголовной и административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, за деяния, совершенные им в период осуществления полномочий судьи, в ином порядке, чем установлено настоящим конституционным законом.



Досрочное освобождение от должности как крайняя мера дисциплинарного воздействия применяется за систематическое либо грубое нарушение требований о безупречном поведении судей.

Систематическим нарушением требований о безупречном поведении судьи является совершение судьей третьего дисциплинарного проступка при наличии у него двух неснятых замечаний в течение одного года.

Решение о досрочном освобождении судьи Верховного суда, Конституционной палаты Верховного суда принимается Жогорку Кенешем по представлению президента, основанному на решении Совета судей о досрочном освобождении судьи от занимаемой должности.

Решение о досрочном освобождении судьи местного суда принимается президентом на основании решения Совета судей о досрочном освобождении судьи от занимаемой должности.

Решение Совета судей о досрочном освобождении судьи от занимаемой должности вносится по истечении срока его судебного обжалования, а в случае его обжалования - после вступления в силу судебного акта, если оно не отменено последним.

Совет судей в силу малозначительности дисциплинарного проступка прекращает дисциплинарное производство.



Представление о даче согласия на привлечение судьи к уголовной или административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, рассматривается Советом судей не позднее тридцати дней со дня внесения представления в закрытом заседании с обязательным участием Генерального прокурора или его заместителя.

Открытое заседание допускается по ходатайству судьи, в отношении которого внесено представление.

Основание и порядок принятия решения о даче согласия либо об отказе в даче согласия на привлечение судьи к уголовной или административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, определяются Советом судей.

Совет судей, установив, что привлечение судьи к уголовной или административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, обусловлено позицией, занимаемой судьей при осуществлении им судейских полномочий, отказывает в даче согласия на привлечение судьи к уголовной или административной ответственности.

Инициаторы проекта - депутаты V созыва: Омурбек Текебаев, Токтогул Туманов, Наталья Никитенко, Курмантай Абдиев, Галина Скрипкина, Тынчтык Шайназаров, Эристина Кочкарова.