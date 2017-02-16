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Новости Кыргызстана

По Кыргызстану в отдельных районах возможен дождь, снег – прогноз погоды на 17 февраляПо Кыргызстану в отдельных районах возможен дождь, снег – прогноз погоды на 17 февраля

ЖК отклонил законопроект, по которому судьи после прекращения своих полномочий не могут быть привлечены к ответственности

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410428-ru.html

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16 февраля 2017, 13:22       Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша 16 февраля согласились с возражением президента относительно поправок в конституционный закон о статусе судей Кыргызстана и отклонили его.
Проект закона предполагал, что судьи незамедлительно в письменной форме должны были сообщать в Совет судей о ситуациях возникновения конфликта интересов при осуществлении своей деятельности, в том числе о действиях должностных лиц, допускающих вмешательство в деятельность судьи при рассмотрении дела.
Вносилась норма, по которой судья, в том числе после прекращения своих полномочий и освобождения от занимаемой должности, не может быть привлечен к уголовной и административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, за деяния, совершенные им в период осуществления полномочий судьи, в ином порядке, чем установлено настоящим конституционным законом.

Досрочное освобождение от должности как крайняя мера дисциплинарного воздействия применяется за систематическое либо грубое нарушение требований о безупречном поведении судей.
Систематическим нарушением требований о безупречном поведении судьи является совершение судьей третьего дисциплинарного проступка при наличии у него двух неснятых замечаний в течение одного года.
Решение о досрочном освобождении судьи Верховного суда, Конституционной палаты Верховного суда принимается Жогорку Кенешем по представлению президента, основанному на решении Совета судей о досрочном освобождении судьи от занимаемой должности.
Решение о досрочном освобождении судьи местного суда принимается президентом на основании решения Совета судей о досрочном освобождении судьи от занимаемой должности.
Решение Совета судей о досрочном освобождении судьи от занимаемой должности вносится по истечении срока его судебного обжалования, а в случае его обжалования - после вступления в силу судебного акта, если оно не отменено последним.
Совет судей в силу малозначительности дисциплинарного проступка прекращает дисциплинарное производство.

Представление о даче согласия на привлечение судьи к уголовной или административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, рассматривается Советом судей не позднее тридцати дней со дня внесения представления в закрытом заседании с обязательным участием Генерального прокурора или его заместителя.
Открытое заседание допускается по ходатайству судьи, в отношении которого внесено представление.
Основание и порядок принятия решения о даче согласия либо об отказе в даче согласия на привлечение судьи к уголовной или административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, определяются Советом судей.
Совет судей, установив, что привлечение судьи к уголовной или административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, обусловлено позицией, занимаемой судьей при осуществлении им судейских полномочий, отказывает в даче согласия на привлечение судьи к уголовной или административной ответственности.
Инициаторы проекта - депутаты V созыва: Омурбек Текебаев, Токтогул Туманов, Наталья Никитенко, Курмантай Абдиев, Галина Скрипкина, Тынчтык Шайназаров, Эристина Кочкарова.

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