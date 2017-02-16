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В парламенте вновь хотят отставки правительства и требуют отчет

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355491_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410425-ru.html

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Фракция "Онугуу — Прогресс" решила отправить правительство в отставку

16 февраля 2017, 13:05       Комментарии

Парламентская фракция "Онугуу-Прогресс" приняла решение об отставке правительства. Об этом сегодня, 16 февраля, на заседании Жогорку Кенеша заявил ее лидер Бакыт Торобаев.
Парламентарии требуют отчета правительства за 2016 год.
"Государственный долг является дефицитом. В июле внутренний долг увеличился на 3 млрд 800 млн сомов. 1 млрд 200 млн сомов были направлены на государственную ипотеку. Где остальные деньги, на какие экономические нужды они были направлены?
По Национальной стратегии развития 2013-2017 г. было заложено 77 новых объектов на общую сумму 11 млрд долларов. Нет точной информации, какие это объекты, на какую сумму, где были построены?" - спрашивал Торобаев.
Также он требовал от кабмина информацию о том, сколько айыл окмоту были выведены из дотации.

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