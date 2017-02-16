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Минздраву КР поручено обеспечить проведение мероприятий по снижению необоснованных госпитализаций

 

Фотографии: kabar.kg

       

Источник:
http://kabar.kg/news/minzdravu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410424-ru.html

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16 февраля 2017, 12:14       Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. Под председательством вице-премьер-министра Чолпон Султанбековой состоялось заседание Наблюдательного совета по здравоохранению и обязательному медицинскому страхованию. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
На совещании был заслушан отчет Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве КР (ФОМС) об итогах деятельности за 2016 год и презентована Стратегия развития Фонда ОМС на 2017-2020 годы.
Председатель ФОМС Марат Калиев проинформировал, что по итогам 2016 года большая часть дефектов выявлена на уровне первично медико-санитарной помощи. Речь идет о наблюдении и обследовании. При этом за данный период дефекты в лечении несколько уменьшились. В разрезе областей наиболее высокий уровень дефектов отмечен в Иссык-Кульской и Нарынской областях. В целом увеличение уровня дефектов произошло на 1,6%.
Марат Калиев отметил, что на уровне стационаров также выявлены дефекты и факты необоснованной госпитализации. Наиболее высокий уровень необоснованной госпитализации отмечен в Джалал-Абадской и Нарынской областях. Во многих случаях, где больным можно было назначить амбулаторное лечение, прописывалось стационарное лечение. Это ведет к необоснованным расходам бюджета Фонда ОМС.
Вице-премьер Ч.Султанбекова отметила, что повышение качества оказываемых населению медицинских услуг невозможно обеспечить без наличия высококвалифицированных специалистов. В целях эффективного обеспечения граждан страны медицинскими услугами нужно повысить эффективность деятельности медицинских организаций и их работников.
Вместе с тем, председатель ФОМС рассказал, что в рамках предлагаемой Стратегии развития Фонда ОМС на 2017-2020 годы, планируется аккумулирование средств в фонд Единого плательщика (Фонд ОМС), сбалансировать права и обязанности бенефициаров, сократить неформальные платежи, усилить роль первичной медико-санитарной помощи и контроль за обеспечением качества медицинских услуг, укрепить систему управления, реорганизовать структуру Фонда ОМС.
По итогам совещания вице-премьер-министр поручила Министерству здравоохранения обеспечить проведение мероприятий по снижению необоснованных госпитализаций в 2017 году, совместно с Фондом ОМС провести анализ эффективности организации здравоохранения. Также ФОМС поручено проведение постоянного мониторинга работы льготных программ лекарственного обеспечения, проведение мониторинга исполнения договоров для повышения эффективности использования государственных ресурсов и обеспечения прав граждан в области здравоохранения.

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