По Кыргызстану возможны технические перерывы в трансляции Соцпакета телеканалов

16 февраля 2017, 12:43 Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. ОАО "Республиканское Производственное Объединение радиорелейных магистралей телевидения и радиовещания" (РПО РМТР) сообщает о возможных перерывах в трансляции Социального пакета телеканалов эфирного цифрового наземного вещания по всей территории Кыргызстана в связи с проводимыми РПО РМТР работами по модернизации цифровой радиорелейной сети. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

По их сообщению, в связи с предстоящим переходом от аналогового телевизионного вещания на цифровое эфирное вещание в Кыргызстане, запланированного на 15 мая 2017 года, ОАО "РПО РМТР" на основании проводимых работ по модернизации, по республике происходили технические перерывы в трансляции эфирного цифрового вещания с 06.00 часов 15 февраля до 06.00 часов 16 февраля 2017 года.

Работы по модернизации продолжаются сегодня, 16 февраля и продлятся еще один день – до 17 февраля 2017 г. В связи с этим возможны технические перерывы

Руководство ОАО "РПО РМТР" приносят свои извинения кыргызстанцам за причиненные неудобства.

Также в сообщении отмечается, что произошедшие перерывы в трансляции цифрового эфирного вещания будут исключены из счетов оплаты за оказание услуг трансляции телерадиовещательным компаниям Социального пакета телеканалов.