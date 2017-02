Фильм "Кентавр" принимает участие в Европейском Кинорынке EFM Берлинского кинофестиваля

16 февраля 2017, 13:03 Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. Европейский Кинорынок (EFM) – это деловой эпицентр одного из самых важных фестивалей в мире, Берлинале. Об этом сообщил продюсер Алтынай Койчуманова.

Каждый февраль для участия в EFM съезжаются более 9 тыс 230 продюсеров, дистрибьюторов, прокатчиков, финансирующих организаций для налаживания деловых связей и поиска контактов, ведения переговоров, заключения договоров о совместном сотрудничестве, покупке и продаже фильмов.

События Европейского Кинорынка состоят из цикла различных мероприятий, таких как показы фильмов для дистрибьюторов и прокатчиков, пресс-показы фильмов, стендовые презентации и другие. Кроме того, в рамках EFM организуются павильоны мировых дистрибьюторов, где представлены новые фильмы их портфолио, часть которых составляют фильмы-участники Берлинского кинофестиваля.

Так, дистрибьюторская компания The Match Factory представляет фильм "Кентавр" Актана Арым Кубата в рамках Европейского кинорынка.

Мероприятия The Match Factory по продвижению "Кентавра" в рамках Берлинале включали: пресс-показ, кинопоказ на кинорынке, организация серии интервью с немецкими и международными СМИ, а также стенд "Кентавра" в павильоне.

Задачей компании-дистрибьютора является распространение и представление фильма на кинофестивали мира, обеспечение кинопроката фильма, трансляций по телевидению, выпуска DVD, интернет-продаж на всей территории земного шара.

Следует отметить, что The Match Factory является одной из самых успешных дистрибьюторских компаний в Европе, в портфолио которой входят лучшие фильмы со всего мира, являющиеся лауреатами крупнейших международных кинофестивалей, а также имеющие большой прокатный успех. В рамках Берлинале The Match Factory представила фильмы из своего портфолио, 3 из которых были в конкурсной программе, 2 в официальных внеконкурсных программах (включая "Кентавр" в Панораме") и 8 фильмов в рамках EFM.

The Match Factory выкупила права на распространение фильма "Кентавр" Актана Арым Кубата еще на стадии производства фильма, что является большой редкостью для дистрибьюторов такого уровня. Также The Match Factory являются мировыми дистрибьюторами предыдущего фильма Актана Арым Кубата "Свет аке".