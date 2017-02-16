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МЧС намерено обеспечить пожарных спецодеждой и закупить 100 единиц техники

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410420-ru.html

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16 февраля 2017, 12:10       Комментарии

Министерство чрезвычайных ситуаций намерено обеспечить пожарных специальной одеждой. Об этом 16 февраля на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель главы МЧС Калыс Ахматов.
По его словам, в 2009 году ведомство приобрело пожарные машины, сейчас обсуждается вопрос приобретения еще 100 единиц техники в России и Китае, в том числе трех машин с лестницами.
"В марте будет объявлен тендер на закупку 1165 комплектов спецодежды для пожарных, они будут обеспечены на 90%. Необходимые средства предусмотрены и выделены", - сказал замминистра.

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