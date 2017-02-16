МЧС намерено обеспечить пожарных спецодеждой и закупить 100 единиц техники

16 февраля 2017, 12:10 Комментарии

Министерство чрезвычайных ситуаций намерено обеспечить пожарных специальной одеждой. Об этом 16 февраля на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель главы МЧС Калыс Ахматов.

По его словам, в 2009 году ведомство приобрело пожарные машины, сейчас обсуждается вопрос приобретения еще 100 единиц техники в России и Китае, в том числе трех машин с лестницами.

"В марте будет объявлен тендер на закупку 1165 комплектов спецодежды для пожарных, они будут обеспечены на 90%. Необходимые средства предусмотрены и выделены", - сказал замминистра.