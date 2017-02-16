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ФОМС отчитался перед правительством

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/foms-o...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410419-ru.html

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16 февраля 2017, 12:02       Комментарии

Накануне под председательством вице-премьер-министра Чолпон Султанбековой состоялось заседание Наблюдательного совета по здравоохранению и обязательному медицинскому страхованию.
На совещании заслушан отчет Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) об итогах деятельности за 2016 год и презентована Стратегия развития на 2017-2020 годы, сообщает пресс-служба правительства.
Председатель ФОМС Марат Калиев проинформировал, что по итогам 2016 года большая часть дефектов выявлена на уровне первично медико-санитарной помощи. Речь идет о наблюдении и обследовании. При этом за данный период дефекты в лечении несколько уменьшились. В разрезе областей наиболее высокий уровень дефектов отмечен в Иссык-Кульской и Нарынской областях. В целом увеличение уровня дефектов произошло на 1,6%.
"Марат Калиев отметил, что на уровне стационаров также выявлены дефекты и факты необоснованной госпитализации. Наиболее высокий уровень необоснованной госпитализации отмечен в Джалал-Абадской и Нарынской областях. Во многих случаях, где больным можно было назначить амбулаторное лечение, прописывалось стационарное лечение. Это ведет к необоснованным расходам бюджета Фонда ОМС", – говорится в сообщении.
Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова отметила, что повышение качества оказываемых населению медицинских услуг невозможно обеспечить без наличия высококвалифицированных специалистов. В целях эффективного обеспечения граждан страны медицинскими услугами нужно повысить эффективность деятельности медицинских организаций и их работников.
Вместе с тем, председатель ФОМС рассказал, что в рамках предлагаемой Стратегии развития на 2017-2020 годы, планируется аккумулирование средств в фонд Единого плательщика (Фонд ОМС), сбалансировать права и обязанности бенефициаров, сократить неформальные платежи, усилить роль первичной медико-санитарной помощи и контроль за обеспечением качества медицинских услуг, укрепить систему управления, реорганизовать структуру Фонда ОМС.
"По итогам совещания вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова поручила Министерству здравоохранения обеспечить проведение мероприятий по снижению необоснованных госпитализаций в 2017 году, совместно с Фондом ОМС провести анализ эффективности организации здравоохранения. Также ФОМС поручено проведение постоянного мониторинга работы льготных программ лекарственного обеспечения, проведение мониторинга исполнения договоров для повышения эффективности использования государственных ресурсов и обеспечения прав граждан в области здравоохранения", – отметили в пресс-службе.

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