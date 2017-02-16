ФОМС отчитался перед правительством

16 февраля 2017, 12:02 Комментарии

Накануне под председательством вице-премьер-министра Чолпон Султанбековой состоялось заседание Наблюдательного совета по здравоохранению и обязательному медицинскому страхованию.

На совещании заслушан отчет Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) об итогах деятельности за 2016 год и презентована Стратегия развития на 2017-2020 годы, сообщает пресс-служба правительства.

Председатель ФОМС Марат Калиев проинформировал, что по итогам 2016 года большая часть дефектов выявлена на уровне первично медико-санитарной помощи. Речь идет о наблюдении и обследовании. При этом за данный период дефекты в лечении несколько уменьшились. В разрезе областей наиболее высокий уровень дефектов отмечен в Иссык-Кульской и Нарынской областях. В целом увеличение уровня дефектов произошло на 1,6%.

"Марат Калиев отметил, что на уровне стационаров также выявлены дефекты и факты необоснованной госпитализации. Наиболее высокий уровень необоснованной госпитализации отмечен в Джалал-Абадской и Нарынской областях. Во многих случаях, где больным можно было назначить амбулаторное лечение, прописывалось стационарное лечение. Это ведет к необоснованным расходам бюджета Фонда ОМС", – говорится в сообщении.

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова отметила, что повышение качества оказываемых населению медицинских услуг невозможно обеспечить без наличия высококвалифицированных специалистов. В целях эффективного обеспечения граждан страны медицинскими услугами нужно повысить эффективность деятельности медицинских организаций и их работников.

Вместе с тем, председатель ФОМС рассказал, что в рамках предлагаемой Стратегии развития на 2017-2020 годы, планируется аккумулирование средств в фонд Единого плательщика (Фонд ОМС), сбалансировать права и обязанности бенефициаров, сократить неформальные платежи, усилить роль первичной медико-санитарной помощи и контроль за обеспечением качества медицинских услуг, укрепить систему управления, реорганизовать структуру Фонда ОМС.

"По итогам совещания вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова поручила Министерству здравоохранения обеспечить проведение мероприятий по снижению необоснованных госпитализаций в 2017 году, совместно с Фондом ОМС провести анализ эффективности организации здравоохранения. Также ФОМС поручено проведение постоянного мониторинга работы льготных программ лекарственного обеспечения, проведение мониторинга исполнения договоров для повышения эффективности использования государственных ресурсов и обеспечения прав граждан в области здравоохранения", – отметили в пресс-службе.