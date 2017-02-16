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В Оше четверо вымогателей и похитителей людей требовали 2 млн сомов

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355461_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410418-ru.html

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16 февраля 2017, 11:38       Комментарии

В г. Оше оперативниками ГУБОП МВД задержаны лица, занимающиеся вымогательством и похищением людей.
Правоохранители получили информацию, что неизвестные лица вымогают уже в течение трех месяцев крупную сумму - более 2 млн сомов у жителя Баткенской области.
Злоумышленники представились, что они якобы пришли от лица, отбывающего наказание в местах лишения свободы.
Когда преступники в очередной раз приехали к потерпевшему, они силой посадили его в машину и увезли. Вместо части вымогаемых денежных средств подозреваемые согласились получить автомашину марки "Мерседес" S-класса стоимостью примерно 11 тыс. долларов.
В момент, когда злоумышленники завладели автомашиной, сотрудники управления по борьбе с оргпреступностью совместно с бойцами спецназа начали операцию по задержанию.
"Пострадавший написал заявление о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые вымогают у него деньги и автотранспортное средство. Сам пострадавший никак не относится к криминальному кругу, почему вымогатели его сделали жертвой, в интересах тайны следствия мы пока не можем сказать. Срок расследования - примерно 2 месяца, в этот период задержанные будут проверяться и по другим фактам. Сейчас они помещены в СИЗО", - сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.
Подозреваемые задержаны с поличным. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по ст. 170 ч.2 (вымогательство) УК КР. Личности задержанных установлены, ими оказались трое жителей г. Ош и житель Баткенской области. Один из них состоит на оперативном учете МВД как член нетрадиционного религиозно-экстремистского течения. Остальные задержанные занимаются криминальным промыслом.

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