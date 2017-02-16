"DIGITAL REPORT": "Кыргызтелеком" запустит ЦОД для "Безопасного города" и e-правительства

16 февраля 2017, 12:02 Комментарии

DIGITAL REPORT. Центр обработки данных (ЦОД), созданный "Кыргызтелекомом", презентуют 21 февраля и будут использовать для проектов "Безопасный город" и "Электронное правительство".

С запуском Центра обработки данных (ЦОД) "Кыргызтелекома" в республике появится возможность развернуть такие сервисы, как е-правительство и "Безопасный город". По словам пресс-секретаря гостелекома, раньше в стране не было подходящей платформы для реализации этих двух программ.

Инициатором создания проекта "Безопасный город" еще летом 2014 года выступил кабинет министров республики. После ряда проведенных тендеров МВД Кыргызстана в 2015 году подало в суд на компанию "Стилсофт Бишкек", которая являлась победителем конкурса, по причине того, что правоохранительные органы страны не согласились с требованиями, предъявленными компанией.

В итоге в сентябре прошлого года власти решили разработку сервиса вести поэтапно и в рамках госбюджета. Так, мэрией Бишкека было выделено 30 млн сомов ($432 тыс. – прим. DR) на внедрение программы.