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На олимпиаде в КГМА первое место заняла команда из Башкирии

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-olimpi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410416-ru.html

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В КГМА прошла Международная студенческая олимпиада по микробиологии

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16 февраля 2017, 11:57       Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. С победой команды Башкирского государственного медицинского университета завершилась Международная олимпиада по микробиологии, иммунологии и вирусологии, посвященная памяти первого ректора Кыргызской государственной Медакадемии (КГМА) Бориса Эльберта. Об этом сообщили в пресс-службе КГМА.
Победителям был вручен диплом и кубок. Остальные два первых места достались двум командам – команде старшекурсников и команде 2 курса Медакадемии Кыргызстана имени И.К. Ахунбаева.
Неплохие результаты показала и третья команда КГМА, состоящая из иностранных студентов и занявшая второе место. Призовые места также заняли команды КРСУ, МУК, две команды ОшГУ, а также команда Азиатского медицинского университета.
Ректорат КГМА вручил руководителям вузов, направивших свои команды на олимпиаду "Благодарственные письма".

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