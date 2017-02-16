На олимпиаде в КГМА первое место заняла команда из Башкирии

16 февраля 2017, 11:57 Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. С победой команды Башкирского государственного медицинского университета завершилась Международная олимпиада по микробиологии, иммунологии и вирусологии, посвященная памяти первого ректора Кыргызской государственной Медакадемии (КГМА) Бориса Эльберта. Об этом сообщили в пресс-службе КГМА.

Победителям был вручен диплом и кубок. Остальные два первых места достались двум командам – команде старшекурсников и команде 2 курса Медакадемии Кыргызстана имени И.К. Ахунбаева.

Неплохие результаты показала и третья команда КГМА, состоящая из иностранных студентов и занявшая второе место. Призовые места также заняли команды КРСУ, МУК, две команды ОшГУ, а также команда Азиатского медицинского университета.

Ректорат КГМА вручил руководителям вузов, направивших свои команды на олимпиаду "Благодарственные письма".