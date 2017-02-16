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Центризбирком Туркмении подвел окончательные итоги президентских выборов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tcentrizb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410415-ru.html

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16 февраля 2017, 11:59       Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. Центральная избирательная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане огласила окончательные итоги выборов президента Туркменистана, состоявшихся 12 февраля, сообщают местные СМИ.
Выступая на совместном заседании правительства и Государственного совета безопасности Туркменистана, председатель туркменского Центризбиркома Гулмырад Мырадов сообщил, что 97,69% избирателей, принявших участие в голосовании, отдали свои голоса за действующего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Из восьми оппонентов Бердымухамедова наибольшего результата добился зампред Государственного объединения пищевой промышленности Максат Аннанепесов, набравший 1,02% голосов. Минимальное количество голосов набрал руководитель Марыйского велаятского (областного) комитета Аграрной партии Дурдыгылыч Оразов – 0,06%.
Совокупный результат восьми кандидатов в президенты, составлявших конкуренцию Бердымухамедову, составил 2,3% голосов избирателей.
По словам Мырадова, Центризбирком в соответствии со статьей 76 Избирательного кодекса Туркменистана, объявил, что кандидат Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов, набравший абсолютное большинство голосов избирателей, признан избранным президентом Туркменистана.
Заслушав отчет ЦИК, Бердымухамедов выразил благодарность гражданам, поддержавшим его кандидатуру на президентских выборах.
"Отрадно, что результаты выборов оказались значительно выше тех, что были пять лет назад. Эти итоги свидетельствуют о больших успехах, достигнутых за минувший пятилетний период, а также о том, что все, что делается в стране, направлено на защиту интересов родного народа", — сказал глава государства.
В соответствии с новой конституцией Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, Гурбангулы Бердымухамедов избран президентом на 7 лет. Ранее он избирался главой государства на два пятилетних срока. На прошлых президентских выборах Бердымухамедов победил, набрав 97,14% голосов избирателей.
Источник РИА Новости

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