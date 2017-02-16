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Пьяный милиционер совершил аварию в Бишкеке — МВД

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410414-ru.html

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Задержан подросток по подозрению в угоне автомобиля в Бишкеке

16 февраля 2017, 11:41       Комментарии

БИШКЕК, 16 фев - Sputnik. Прапорщик полка специального назначения (ПСН) МВД КР подозревается в совершении аварии в Бишкеке, будучи в нетрезвом состоянии, сообщили в пресс-службе ПСН.
Ранее на своей странице в Facebook активист Болот Ибрагимов опубликовал видео последствий ДТП. В описании к ролику говорится, что мужчина в милицейской форме с опознавательными знаками полка специального назначения "Шумкар" на автомобиле "Мерседес Бенц" совершил столкновение с машиной, которая была припаркована на стоянке супермаркета "Фрунзе-3", расположенного на пересечении Южной магистрали с улицей Баха.
"Видео получено на анонимной основе. Источник сообщил, что инцидент произошел в понедельник, 13 февраля. Также из разговоров в ролике между очевидцами выяснилось, что в результате происшествия пострадала женщина", - отметил Ибрагимов.
Инспектор пресс-службы ПСН Адила Тыналиева сообщила, что по факту ДТП ведется внутреннее расследование, которое ведет служба собственной безопасности МВД КР.
"Подтверждаем, что наш сотрудник был в нетрезвом состоянии. Он отстранен от службы на время следствия. А вот информация о пострадавшей женщине не соответствует действительности. Такого не было", - сказали в пресс-службе.
Известно, что виновник аварии является сотрудником милиции на протяжении 10 лет, из них 3 года работает в ПСН. На момент ДТП он был в звании прапорщика.

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