А.Шыкмаматов назвал слухами встречу О.Текебаева с К.Бакиевым на Кипре

16 февраля 2017, 11:38 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов ("Ата Мекен") назвал слухами встречу Омурбека Текебаева с Курманбеком Бакиевым на Кипре. Об этом он сказал 16 февраля на заседании парламента.

По его словам, тот факт, что этот вопрос поднимается за высокой трибуной ЖК, только подливает мало с огонь.

"Даже если бы У.Жылкыбаев не выступил по этому поводу, правоохранительные органы в любом случае изучили бы этот вопрос. Мы достигли апогея. Что подумают о нас граждане? В скором времени выяснится, что это просто обман", - отметил депутат.