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А.Шыкмаматов назвал слухами встречу О.Текебаева с К.Бакиевым на Кипре

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410413-ru.html

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16 февраля 2017, 11:38       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов ("Ата Мекен") назвал слухами встречу Омурбека Текебаева с Курманбеком Бакиевым на Кипре. Об этом он сказал 16 февраля на заседании парламента.
По его словам, тот факт, что этот вопрос поднимается за высокой трибуной ЖК, только подливает мало с огонь.
"Даже если бы У.Жылкыбаев не выступил по этому поводу, правоохранительные органы в любом случае изучили бы этот вопрос. Мы достигли апогея. Что подумают о нас граждане? В скором времени выяснится, что это просто обман", - отметил депутат.

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