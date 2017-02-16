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Алмазбек Атамбаев обратился к Путину, Назарбаеву, Лукашенко и СаргсянуАлмазбек Атамбаев обратился к Путину, Назарбаеву, Лукашенко и Саргсяну

ГАМСУМО: Главы айыл окмоту и депутаты местных кенешей проходят обучение в сфере финансов

 

Фотографии: akipress.kg

   

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410412-ru.html

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16 февраля 2017, 11:41       Комментарии

Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений проводит обучение глав айыл окмоту, депутатов местных кенешей и финансовых работников айыл окмоту из 40 районов Кыргызстана. Как сообщает ГАМСУМО, обучение проходит с 12 по 17 февраля в селе Бостери Иссык-Кульской области.
Обучение проводится в рамках реализации проекта Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений "Расширение практики обучения по принципу "равный-равному" в сфере государственных финансов на уровне местного самоуправления в Кыргызской Республике".
Представители ОМСУ получат информацию о новом Бюджетном кодексе КР и иных нормативных правовых актах в бюджетной сфере.
Во время семинара прошла рабочая встреча директора ГАМСУМО с участниками где их была возможность задать вопросы и высказать свои предложения.
В основном их интересовало: проблема делегирования госполномочий, материальные технические базы айыл окмоту, статус депутатов местных кенешей, их права и обязанности, присвоение чинов глав айыл окмоту, госзакупки и другие.
Директор ГАМСУМО Дж.Эгамбердиева выступила с речью и обратила внимание на то, что незнание нормативно-правовых актов не освобождает от ответственности.

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