ГАМСУМО: Главы айыл окмоту и депутаты местных кенешей проходят обучение в сфере финансов

16 февраля 2017, 11:41 Комментарии

Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений проводит обучение глав айыл окмоту, депутатов местных кенешей и финансовых работников айыл окмоту из 40 районов Кыргызстана. Как сообщает ГАМСУМО, обучение проходит с 12 по 17 февраля в селе Бостери Иссык-Кульской области.

Обучение проводится в рамках реализации проекта Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений "Расширение практики обучения по принципу "равный-равному" в сфере государственных финансов на уровне местного самоуправления в Кыргызской Республике".

Представители ОМСУ получат информацию о новом Бюджетном кодексе КР и иных нормативных правовых актах в бюджетной сфере.

Во время семинара прошла рабочая встреча директора ГАМСУМО с участниками где их была возможность задать вопросы и высказать свои предложения.

В основном их интересовало: проблема делегирования госполномочий, материальные технические базы айыл окмоту, статус депутатов местных кенешей, их права и обязанности, присвоение чинов глав айыл окмоту, госзакупки и другие.

Директор ГАМСУМО Дж.Эгамбердиева выступила с речью и обратила внимание на то, что незнание нормативно-правовых актов не освобождает от ответственности.