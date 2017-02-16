Генпрокуратура просит Верховный суд исключить эпизод по мошенничеству в деле по Мегакому

16 февраля 2017, 11:35 Комментарии

Генеральная прокуратура просит Верховный суд КР исключить эпизод по мошенничеству в деле по MegaCom. Об этом K-News сообщил адвокат подсудимого Алмазбека Абекова Абаз Мамбетакунов.

По его словам, главный надзорный орган просит исключить эпизод "NGN плюс". Экс-советник Мегакома Алмаз Абеков обвиняется за заключение договора с компанией и оказание консультационных услуг с ущербом в 2,2 млн сомов.

Также Генпрокуратура просит взыскать у подсудимых Азамата Мурзалиева и Алмаза Абекова ущерб по частям, так как иск был подан по отдельности.

Адвокат подсудимых уверен, что таким образом Генпрокуратура выставляет себя недобросовестным участником процесса.

"Данное представление никак не повлияет на решение предыдущих судей. Они обжаловали это дело формально из-за того, что боятся, что если дело будет рассматриваться объективно, то Абекова и Мурзалиева могут оправдать. Именно из-за этого страха они хотят побыстрее это рассмотреть. А так с точки зрения правовой и человеческой логики, это по большому счету нехороший поступок со стороны Генпрокуратуры. Она показывает свою заинтересованность и выставляет себя недобросовестным участником процесса", — сказал он.

Напомним, бывший советник гендиректора компании MegaCom Алмаз Абеков приговорен Первомайским районным судом Бишкека к 25 годам лишения свободы по делу о выводе средств из ЗАО "Альфа Телеком".

Срок заключения под стражей ему будет исчисляться с 31 января 2012 года. Один день под стражей засчитывается за два. А срок нахождения под домашним арестом — два дня за один. В пользу сотового оператора с него взыскали 91 млн 937 тыс. 216 сомов.

Аман уулу Кенжебека приговорили к восьми годам лишения свободы. Отбывание наказания — в колонии усиленного режима.

Азамат Мурзалиев приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Отбывание наказания ему назначили в колонии усиленного режима. Мера пресечения под домашним арестом ему была изменена. Он был взят под стражу в зале суда. В пользу компании MegaCom суд постановил взыскать 22 млн 284 тыс.