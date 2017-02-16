Алмазбек Атамбаев обратился к Путину, Назарбаеву, Лукашенко и Саргсяну

16 февраля 2017, 11:40 Комментарии

Алмазбека Атамбаева направил обращение к главам государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и в качестве председателя Высшего Евразийского экономического совета преподнес ряд предложений. Текст обращения опубликован накануне на официальном сайте ЕЭК.

В обращении Атамбаева говорится, сто участие в EAЭС для Кыргызской Республики является приоритетным направлением во внешнеэкономической политике страны. Считается, что укрепление экономической интеграции – залог развития и процветания государств-членов ЕАЭС.

"Все более актуальным становится вопрос укрепления экономического сотрудничества, способного обеспечить полноценное функционирование производственных предприятий. В целях ускорения процесса экономической интеграции предлагаю 2017 год посвятить созданию наилучших условий для развития бизнеса на Евразийском пространстве. В этой связи приоритетными являются мероприятия, направленные на активное развитие реального сектора экономики, а также усиление кооперации во всех промышленных секторах с созданием совместных предприятий. Необходимо использовать преимущества разделения труда, специфику каждого государства для укрепления общего экономического потенциала", – говорится в письме.

Главным компонентом экономического взаимодействия президент выделил общую инновационную инфраструктуру по созданию новой конкурентоспособной продукции, а также принципиально новые формы экономической интеграции для наших государств. Такой новой формой может стать биржевая торговля с применением информационных технологий, которая позволит установить прямые связи между производителями и потребителями и обеспечить прозрачный эффективный механизм торговли по всем видам товаров.

"Видится важным реализация Основных направлений промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС, формирование технологических платформ в научно-технической, инновационной и производственной сферах, наряду с внедрением современных технологий энергосбережения и энергоэффективности, возобновляемых и альтернативных источников энергии. Для успешной реализации данных направлений необходима тесная взаимосвязь между государственными органами, Евразийской экономической комиссией и бизнесом. Предпринимательская инициатива государственных органов должна восприниматься как важная информация для принятия ключевых решений. Ведение постоянного диалога с производителями и предпринимателями стран ЕАЭС является ключевым аспектом", – отмечено в обращении президента.

В этой связи требуется ускорить разработку Концепции формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза.

"Считаю важным также работу, направленную на развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры. Для этого необходимо обеспечить последовательное и поэтапное исполнение Основных направлений и этапов реализации скоординированной транспортной политики государств-членов ЕАЭС. Актуальной повесткой является новое для Союза направление – формирование единого цифрового пространства, которое послужит укреплению цифрового суверенитета Союза, созданию благоприятной среды для развития предпринимательства. В целях его освоения необходимо разработать и принять в 2017 году Стратегию формирования цифрового пространства ЕАЭС и План мероприятий по ее реализации", – добавил Атамбаев.

В свою очередь Кыргызская Республика намерена активно содействовать эффективной реализации намеченных планов и новых идей.

"Выражаю надежду на поддержку со стороны государств-членов ЕАЭС в осуществлении обозначенных инициатив. Твердо верю, что экономический Союз будет общим достоянием наших народов, фактором стабильности и благополучия на Евразийском пространстве", – подытожил глава государства.