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"Российская Газета": Полсотни спасенных на трассе

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/rossiiska...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410409-ru.html

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16 февраля 2017, 11:31       Комментарии

Российская Газета. Сотрудники ГИБДД Соль-Илецкого городского округа России вызволили из снежного плена граждан Кыргызстана.
ЧП случилось ночью на трассе Казань - Оренбург - Акбулак близ села Боевая Гора. Автобус с пассажирами из Бишкека из-за сильной метели едва не угодил в кювет. Одно колесо получило серьезные повреждения. Водитель самостоятельно справиться с поломкой не смог. Люди, среди которых было несколько подростков, вынуждены были оставаться в холодном автобусе несколько часов. На помощь пришли сотрудники Соль-Илецкого ГИБДД, патрулирующие федеральную трассу в этом районе.
- Все произошло около полуночи, - рассказала "РГ" референт по связям с общественностью по Соль-Илецкому городскому ГУВД Юлия Попова. - Патрульные доложили о случившемся начальнику подразделения Алексею Олейнику. Он дал команду срочно выслать туда имеющуюся в распоряжении технику, попросил подключиться работников станций техобслуживания, а также связался с медиками, и они направили на место бригаду скорой помощи.
Пока тягач и "скорая" добирались до места поломки, патрульные организовали доставку горячего чая из ближайшего сельского кафе.
Для этого пришлось даже разбудить его владельца.
Операция спасения заняла около трех часов. К счастью, медицинская помощь никому из пассажиров не понадобилась. Совместными усилиями автобус удалось починить, и он продолжил следовать своим маршрутом.
Кстати
В ноябре 2016 года сотрудники поисково-спасательного отряда Усть-Катарского района Челябинской области помогли семье из Кыргызстанв Людмиле и Николаю Георгица отремонтировать автомашину, которая сломалась на трассе Челябинск - Уфа.

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