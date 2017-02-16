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На Иссык-Куле с помощью служебных собак изъято около 1 кг гашиша

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-issyk-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410408-ru.html

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Собака обнаружила почти 1 кг гашиша у жителя Иссык-Кульской области

На юге Кыргызстана милиция изъяла у граждан оружие и боеприпасы

16 февраля 2017, 11:19       Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. В Иссык-Кульской области с помощью служебных собак изъято около 1 кг гашиша, сообщает пресс-служба УВД области.
По ее информации, оперативникам Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (УБНОН) МВД КР по Иссык-Кульской, Нарынской областей поступила оперативная информация, что неизвестный мужчина пытается вывезти наркотические вещества с территории Иссык-Кульской области.
По данной оперативной информации были проведены оперативно-розыскные мероприятия совместно с кинологами кинологического центра Государственной таможенной службы (ГТС) по изъятию из незаконного оборота наркотического вещества. Так, 15 февраля примерно в 01.30 на автодороге Каракол-Бишкек в селе Кудургу Тюпского района была остановлена автомашина "Субару-Форестер". При досмотре автомашины служебная собака по кличке "Нанни" учуяла запах наркотического вещества у одного из пассажиров автомашины. Им оказался 23-летний житель села Жаны-Жол Чуйской области А. Эрлан, который пытался вывезти 163 грамма гашиша.
В этот же день сотрудниками ОСБНОН ОВД Ак-Суйского района и кинологами кинологического центра ГТС КР по поступившей оперативной информации был произведен санкционированный обыск в доме у ранее судимого за незаконное хранение наркотического вещества, 50-летнего жителя села Качыбек И.Геннадия. В ходе осмотра служебной собакой по кличке "Айрис" было обнаружено спрятанное в однолитровой стеклянной банке 720 граммов наркотическое вещество – гашиш.
По двум выявленным фактам следственным подразделением были возбуждены уголовные дела по ст. 246 УК КР (Незаконное хранение, перевозка без цели сбыта). Ведутся следственные мероприятия.

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