На Иссык-Куле с помощью служебных собак изъято около 1 кг гашиша

16 февраля 2017, 11:19 Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. В Иссык-Кульской области с помощью служебных собак изъято около 1 кг гашиша, сообщает пресс-служба УВД области.

По ее информации, оперативникам Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (УБНОН) МВД КР по Иссык-Кульской, Нарынской областей поступила оперативная информация, что неизвестный мужчина пытается вывезти наркотические вещества с территории Иссык-Кульской области.

По данной оперативной информации были проведены оперативно-розыскные мероприятия совместно с кинологами кинологического центра Государственной таможенной службы (ГТС) по изъятию из незаконного оборота наркотического вещества. Так, 15 февраля примерно в 01.30 на автодороге Каракол-Бишкек в селе Кудургу Тюпского района была остановлена автомашина "Субару-Форестер". При досмотре автомашины служебная собака по кличке "Нанни" учуяла запах наркотического вещества у одного из пассажиров автомашины. Им оказался 23-летний житель села Жаны-Жол Чуйской области А. Эрлан, который пытался вывезти 163 грамма гашиша.

В этот же день сотрудниками ОСБНОН ОВД Ак-Суйского района и кинологами кинологического центра ГТС КР по поступившей оперативной информации был произведен санкционированный обыск в доме у ранее судимого за незаконное хранение наркотического вещества, 50-летнего жителя села Качыбек И.Геннадия. В ходе осмотра служебной собакой по кличке "Айрис" было обнаружено спрятанное в однолитровой стеклянной банке 720 граммов наркотическое вещество – гашиш.

По двум выявленным фактам следственным подразделением были возбуждены уголовные дела по ст. 246 УК КР (Незаконное хранение, перевозка без цели сбыта). Ведутся следственные мероприятия.