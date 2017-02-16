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Таможня КР: Изменений в ставках таможенных сборов, взимаемых таможенными органами, не будетТаможня КР: Изменений в ставках таможенных сборов, взимаемых таможенными органами, не будетНа Иссык-Куле с помощью служебных собак изъято около 1 кг гашишаНа Иссык-Куле с помощью служебных собак изъято около 1 кг гашиша

В Кыргызстане реализуется проект в помощь несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410407-ru.html

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16 февраля 2017, 11:20       Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. Центр Восстановления Семьи "Альтернатива" с 2012 г. реализует проекты, направленные на защиту прав несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом и их ресоциализацию, сообщили в Центре.
С 1 января 2017 года Центром восстановления семьи "Альтернатива" Правозащитного движения "Бир-Дуйно-Кыргызстан" с целью оказания всесторонней помощи несовершеннолетним в конфликте с законом реализуется проект "Доступ к правосудию несовершеннолетних в конфликте с законом и профилактика правонарушений среди подростков".
Проект призван решить следующие задачи:
· Социальное, юридическое, медицинское и психологическое сопровождение детей в конфликте с законом. Работа с их семьями и учебными заведениями для лучшей реинтеграции детей.
· Проведение мастер-классов и Летнего Лагеря Лидерства 2017 для подростков.
· Мониторинг уголовных дел и адвокатская защита для несовершеннолетних.
· Анализ законодательства и эдвокаси в области ювенальной юстиции через проведение исследования и оценки в целях улучшения доступа к правосудию несовершеннолетних в Кыргызской Республике.
· Разработка и распространение методических пособий по работе с детьми в конфликте с законом.
· Тренинги для специалистов, работающих в области ювенальной юстиции (судьи, прокуроры, инспектора по делам несовершеннолетних и др.)
ЦВС "Альтернатива" осуществляет деятельность в соответствии с НПА Кыргызской Республики. Действует во взаимодействии с ГСИН при Правительстве КР, МВД КР, ЖК КР, судебными органами: Министерство юстиции КР, Институт Омбудсмена КР и органы прокуратуры, международными организациями, а также с учреждениями образования, здравоохранения и социального развития.
Специалисты Центра "Альтернатива" предоставляют медицинские, психологические, юридические консультации детям в конфликте с законом и родителям. При необходимости содействуют в разрешении проблем с институтами власти. Также эксперты "Альтернативы" работают над реабилитацией несовершеннолетних, состоящих на учете в ИДН; несовершеннолетних, приговоренных к альтернативным видам наказаний; несовершеннолетних, находящихся и освобожденных из мест лишения свободы и их родственников.
В рамках проекта функционирует горячая линия, через которую можно получить психологическую поддержку, а также социальное сопровождение.
Телефон горячей линии: 0(312)31 76 71;
оператор-менеджер горячей линии - 0(551)96 18 61
Адрес: г. Бишкек, ул. Сыдыкова, 258 (пересекает Тимирязева).

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