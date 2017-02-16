Таможня КР: Изменений в ставках таможенных сборов, взимаемых таможенными органами, не будет

16 февраля 2017, 11:22 Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. В связи с вступлением с 1 марта 2017 года изменений в таможенных сборах в Республике Казахстан в Кыргызской Республике изменений не будет. Об этом сообщили в Таможенной службе КР.

Как пояснили в ведомстве, в соответствии с пунктом 29 Инструкции по контролю за исчислением и уплатой таможенных платежей, утвержденной постановлением Правительства КР от 10 августа 2015 года N 564, за совершение действий, связанных с выпуском товаров и транспортных средств, декларируемых в качестве товара, взимаются таможенные сборы за таможенные операции в размере 0,25 процента от таможенной стоимости, но не менее 2 размеров расчетного показателя и не более 2500 размеров расчетного показателя.

Кроме того, в ведомстве также пояснили, что все сборы пересчитываются на национальную и взимаются в национальной валюте.

Постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 15 июня 2006 года N 1115-III утвержден размер расчетного показателя в сумме 100 сомов.

Напомним, ранее департамент государственных доходов по Алматинской области сообщил, что в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан № 56 от 13 февраля 2017 года внесены изменения в постановление Правительства Республики Казахстан № 24 от 21 января 2011 года "Об утверждении ставок таможенных сборов, взимаемых таможенными органами" в части перевода всех ставок таможенных сборов в национальную валюту (в тенге).