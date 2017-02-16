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Вступивший в законную силу, не отмененный и не измененный судебный акт не может рассматриваться как неправосудный - КП

Источник:
http://kabar.kg/news/vstupivsh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410404-ru.html

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В Бишкеке сносят незаконные постройки на тротуарах

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16 февраля 2017, 11:35       Комментарии

Бишкек, 16 февраля /Кабар/. Конституционная палата 15 февраля 2017 года рассмотрев дело о проверке конституционности статьи 328 Уголовного кодекса КР, предусматривающей уголовную ответственность за вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного постановления, признала ее не противоречащей Конституции КР. Об этом сообщили в Конституционной палате КР.
Свое решение Конституционная палата обосновала следующими выводами.
Законодатель, устанавливая общее правило запрета на привлечение судьи к ответственности за выраженное им при отправлении правосудия мнение или решение, исходил из того, что при осуществлении судебной деятельности возможны судебные ошибки, которые возникают в ходе разрешения конкретного дела при толковании и применении норм материального или процессуального права и подлежат исправлению вышестоящими судебными инстанциями.
Именно в связи с этим, законодатель предусмотрел уголовную ответственность за вынесение им неправосудного решения, который должен носить преднамеренный характер.
При осуществлении уголовного преследования судьи за деяние, совершенное им в процессе осуществления правосудия, должен учитываться принцип обязательности судебных актов, их неукоснительного исполнения на всей территории КР и опровержимости их только в судебном порядке. Соответственно, не отмененный и не измененный вышестоящей судебной инстанцией судебный акт не может рассматриваться как неправосудный.
Поэтому возбуждение Генеральным прокурором уголовного дела по статье 328 Уголовного кодекса КР в отношении судьи возможно, если вынесенный им судебный акт был отменен или изменен вышестоящей судебной инстанцией.
При этом Дисциплинарная комиссия Совета судей в процессе рассмотрения вопроса о даче согласия на привлечение судьи к уголовной ответственности, не вправе оценивать законность и обоснованность судебного акта, в том числе с точки зрения правильности применения материального закона или соблюдения процессуальных правил, – такая проверка может осуществляться лишь судами апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.

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