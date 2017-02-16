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Руслан Бекназаров собирает подписи об изъятии у меня мандата и призывает к смене конституционного строя, - депутат И.Карамушкина

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410401-ru.html

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16 февраля 2017, 10:59       Комментарии

Руслан Бекназаров собирает подписи об изъятии мандата у депутата Жогорку Кенеша Ирины Карамушкиной (СДПК). Об этом 16 февраля на заседании парламента сказала сама депутат.
По ее словам, депутат не может подвергаться преследованиям за высказанные в связи с депутатской деятельностью суждения. Оскорбление депутата и клевета в отношении него, распространение информации о его депутатской деятельности в искаженном виде, а также любые агрессивные действия в отношении него, влекут ответственность.
"Я выступаю от имени народа, используя право депутата. Сегодня, некий Руслан Бекназаров, который оскорблял память убитых ребят в 2010 году, был замешан в убийствах в ходе ошских событий, теперь призывает к смене государственного конституционного строя, призывает муниципальных служащих не подчиняться законам, собирает подписи об изъятии у меня мандата. Я требую провести расследование по радикальным высказываниям, угрозам и призывам не подчиняться законам государственности, а также причастности его к религиозным, радикальным организациям. Если среди подписчиков есть муниципальные, госслужащие, студенты государственных вузов, прошу принять к ним меры согласно закона", - заявила парламентарий.

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