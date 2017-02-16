Пусть коллега ответит, какая необходимость была у бывшего революционера встречаться с беглым К.Бакиевым и С.Жапаровым, - депутат о визите О.Текебаева на Кипр

16 февраля 2017, 11:10 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина (СДПК) также подняла вопрос визита лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева на Кипр.

Как сказала она 16 февраля на заседании парламента, О.Текебаев заявил о богатстве президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, припрятанном на Кипре.

"Пусть коллега лучше ответит, какая необходимость была у бывшего революционера, если он себя таким считает, встречаться с беглым Курманбеком Бакиевым и Садыром Жапаровым", - заявила депутат.

Она напомнила, что иностранные СМИ писали, что К.Бакиев предложил О.Текебаеву финансовую поддержку. "Таким образом он спасается о наказания. Он стал вбрасывать в общество одну нелепую информацию за другой. Спикер и председатель конституционного комитета должны обратить внимание на поведение депутата и разобраться, за чей счет он плетет интриги, манипулирует обществом и занимается политическим шантажом в отношении президента страны.

Пусть он докажет факты о богатстве Атамбаева за рубежом", - сказала И.Карамушкина.