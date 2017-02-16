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Контроль на рынке телерадиовещания закреплен теперь за МинкультурыКонтроль на рынке телерадиовещания закреплен теперь за МинкультурыДепутат Дастан Бекешев предлагает освободить учебники от НДСДепутат Дастан Бекешев предлагает освободить учебники от НДС

Депутаты ЖК и представители СМИ пришли к консенсусу по цифровому вещанию

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410399-ru.html

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Контроль на рынке телерадиовещания закреплен теперь за Минкультуры

16 февраля 2017, 10:44       Комментарии

Накануне состоялось финальное заседание рабочей группы, занимающейся подготовкой обновленной версии трех законов "Об электрической и почтовой связи", "О телевидении и радиовещании", а также закона "О лицензионно-разрешительной системе". Внесение изменений в эти нормативные акты потребовалось в связи с переходом Кыргызстана на цифровой формат телерадиовещания и отключением 15 мая нынешнего года аналогового вещания, сообщает пресс-служба Минкультуры.
Поправки в эти законы вызвали множество споров и столкновение интересов различных участников телевизионного рынка. Поэтому предложено досконально проработать все тексты, найдя компромиссные решения по всем пунктам, прежде чем выносить их на второе чтение в Жогорку Кенеше.
В состав рабочей группы вошли представители от государственных СМИ, от частных телерадиокомпаний, депутаты Жогорку Кенеша, сотрудники государственных органов, задействованных в реализации Программы по переходу на ЦТВ и эксперты медиарынка.
"Депутат Марат Аманкулов отметил, что эти законы серьезно меняют правила игры в отрасли, и принимаемые изменения должны создавать справедливые условия для участников телевизионного рынка. Основные вопросы, вызывавшие дискуссию, касались трех статей закона "О телевидении и радиовещании". В частности, спорили об использовании языков в информационной деятельности телерадиоорганизаций и объеме собственного производства для телеканалов (статья 8)", – говорится в сообщении..
Также обсуждался вопрос о выдаче разрешения на размещение телерадиоканалов в пакетах вещания (статья 18), а также о введении запрета рекламы на ретранслируемых иностранных телеканалах (статья 32).
Заместитель министра культуры, информации и туризма КР Айнура Темирбекова отметила, что работа в течение недели над пакетом законопроектов не прошла даром, рабочей группе удалось достичь консенсусного решения.
"Указанные инновации превращают Министерство культуры, информации и туризма КР, являющегося уполномоченным органом в сфере информационной политики, в орган, выдающий разрешения и проводящий контроль на рынке телерадиовещания", – отметили в ведомстве.

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