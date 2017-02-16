Депутаты ЖК и представители СМИ пришли к консенсусу по цифровому вещанию

16 февраля 2017, 10:44 Комментарии

Накануне состоялось финальное заседание рабочей группы, занимающейся подготовкой обновленной версии трех законов "Об электрической и почтовой связи", "О телевидении и радиовещании", а также закона "О лицензионно-разрешительной системе". Внесение изменений в эти нормативные акты потребовалось в связи с переходом Кыргызстана на цифровой формат телерадиовещания и отключением 15 мая нынешнего года аналогового вещания, сообщает пресс-служба Минкультуры.

Поправки в эти законы вызвали множество споров и столкновение интересов различных участников телевизионного рынка. Поэтому предложено досконально проработать все тексты, найдя компромиссные решения по всем пунктам, прежде чем выносить их на второе чтение в Жогорку Кенеше.

В состав рабочей группы вошли представители от государственных СМИ, от частных телерадиокомпаний, депутаты Жогорку Кенеша, сотрудники государственных органов, задействованных в реализации Программы по переходу на ЦТВ и эксперты медиарынка.

"Депутат Марат Аманкулов отметил, что эти законы серьезно меняют правила игры в отрасли, и принимаемые изменения должны создавать справедливые условия для участников телевизионного рынка. Основные вопросы, вызывавшие дискуссию, касались трех статей закона "О телевидении и радиовещании". В частности, спорили об использовании языков в информационной деятельности телерадиоорганизаций и объеме собственного производства для телеканалов (статья 8)", – говорится в сообщении..

Также обсуждался вопрос о выдаче разрешения на размещение телерадиоканалов в пакетах вещания (статья 18), а также о введении запрета рекламы на ретранслируемых иностранных телеканалах (статья 32).

Заместитель министра культуры, информации и туризма КР Айнура Темирбекова отметила, что работа в течение недели над пакетом законопроектов не прошла даром, рабочей группе удалось достичь консенсусного решения.

"Указанные инновации превращают Министерство культуры, информации и туризма КР, являющегося уполномоченным органом в сфере информационной политики, в орган, выдающий разрешения и проводящий контроль на рынке телерадиовещания", – отметили в ведомстве.