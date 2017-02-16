Свою "стратегию развития до 2021 года" презентует Жогорку Кенеш

16 февраля 2017, 11:05 Комментарии

17 февраля в Жогорку Кенеше состоится принятой Стратегии развития до 2021 года. В мероприятии примут участие руководство и депутаты парламента, главы дипломатических представительств, международных организаций и проектов, представители бизнеса, сообщает пресс-служба парламента.

Приоритетным направлением стратегии является совершенствование представительской, законодательной, контрольной, аналитической и международной деятельности Жогорку Кенеша.

"Одна из задач — усиление контрольных функций парламента, повышение роли комитетов, фракций, их секретариатов, а также аппарата Жогорку Кенеша. Председателем рабочей группы по реализации стратегии является торага Чыныбай Турсунбеков, заместителем председателя — вице-спикер Алтынай Омурбекова, в состав данной группы вошли депутаты парламента и руководство аппарата Жогорку Кенеша. В рамках исполнения стратегии и разработки плана ее реализации в аппарате Жогорку Кенеша созданы девять рабочих групп", – говорится в сообщении.