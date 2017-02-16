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Свою "стратегию развития до 2021 года" презентует Жогорку Кенеш

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/svoyu-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410398-ru.html

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Закон "О конфликте интересов" возвращен с возражениями в Жогорку Кенеш

Президент А.Атамбаев возвратил Закон "О конфликте интересов" в Жогорку Кенеш для выработки согласованного варианта

16 февраля 2017, 11:05       Комментарии

17 февраля в Жогорку Кенеше состоится принятой Стратегии развития до 2021 года. В мероприятии примут участие руководство и депутаты парламента, главы дипломатических представительств, международных организаций и проектов, представители бизнеса, сообщает пресс-служба парламента.
Приоритетным направлением стратегии является совершенствование представительской, законодательной, контрольной, аналитической и международной деятельности Жогорку Кенеша.
"Одна из задач — усиление контрольных функций парламента, повышение роли комитетов, фракций, их секретариатов, а также аппарата Жогорку Кенеша. Председателем рабочей группы по реализации стратегии является торага Чыныбай Турсунбеков, заместителем председателя — вице-спикер Алтынай Омурбекова, в состав данной группы вошли депутаты парламента и руководство аппарата Жогорку Кенеша. В рамках исполнения стратегии и разработки плана ее реализации в аппарате Жогорку Кенеша созданы девять рабочих групп", – говорится в сообщении.

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