"Онугуу-Прогресс" хочет отправить правительство в отставку

16 февраля 2017, 10:56 Комментарии
Парламентская фракция "Онугуу-Прогресс" приняла решение об отставке правительства, сообщил лидер фракции Бакыт Торобаев на заседании Жогорку Кенеша.
Он отметил, что решение принято в связи с неудовлетворительной интеграцией Кыргызстана в ЕАЭС.
"Наша фракция решила отправить правительство в отставку. Мы предлагаем кабинету министров отчитаться о работе", – сказал депутат.
Напомним, ранее фракция "Ата Мекен" заявляла о начале процедуры выражения вотума недоверия правительству.