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"Онугуу-Прогресс" хочет отправить правительство в отставку

Источник:
http://knews.kg/2017/02/onuguu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410397-ru.html

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16 февраля 2017, 10:56       Комментарии

Парламентская фракция "Онугуу-Прогресс" приняла решение об отставке правительства, сообщил лидер фракции Бакыт Торобаев на заседании Жогорку Кенеша.
Он отметил, что решение принято в связи с неудовлетворительной интеграцией Кыргызстана в ЕАЭС.
"Наша фракция решила отправить правительство в отставку. Мы предлагаем кабинету министров отчитаться о работе", – сказал депутат.
Напомним, ранее фракция "Ата Мекен" заявляла о начале процедуры выражения вотума недоверия правительству.

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