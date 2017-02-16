"Онугуу-Прогресс" хочет отправить правительство в отставку

16 февраля 2017, 10:56 Комментарии

Парламентская фракция "Онугуу-Прогресс" приняла решение об отставке правительства, сообщил лидер фракции Бакыт Торобаев на заседании Жогорку Кенеша.

Он отметил, что решение принято в связи с неудовлетворительной интеграцией Кыргызстана в ЕАЭС.

"Наша фракция решила отправить правительство в отставку. Мы предлагаем кабинету министров отчитаться о работе", – сказал депутат.

Напомним, ранее фракция "Ата Мекен" заявляла о начале процедуры выражения вотума недоверия правительству.