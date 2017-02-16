Икрамов вновь предлагает продлить обеденный перерыв для совершения пятничного намаза

16 февраля 2017, 11:05 Комментарии

Депутат от фракции "Онугуу-Прогресс" Тазабек Икрамов на заседании Жогорку Кенеша вновь предложил продлить обеденный перерыв в пятницу для совершения намаза.

Он отметил, что соответствующий проект закона ранее был отклонен, однако, по его мнению, время показало, что продление необходимо.

"Государственные и муниципальные служащие ходят на намаз, а потом опаздывают на работу. По этому вопросу обращаются и простые граждане. В мечети ведь ничему плохому не учат", − сказал депутат.

Он также призвал других депутатов поддержать инициативу президента об объявлении Года нравственности и культуры. По его словам, в такой год нужно принимать правильные законы и отменить праздники, идущие вразрез традициям кыргызского народа.