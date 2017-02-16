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Пусть коллега ответит, какая необходимость была у бывшего революционера встречаться с беглым К.Бакиевым и С.Жапаровым, - депутат о визите О.Текебаева на КипрПусть коллега ответит, какая необходимость была у бывшего революционера встречаться с беглым К.Бакиевым и С.Жапаровым, - депутат о визите О.Текебаева на КипрГКНБ предложили проверить, встречался ли Текебаев с Бакиевым на КипреГКНБ предложили проверить, встречался ли Текебаев с Бакиевым на Кипре

Икрамов вновь предлагает продлить обеденный перерыв для совершения пятничного намаза

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/ikramo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410396-ru.html

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16 февраля 2017, 11:05       Комментарии

Депутат от фракции "Онугуу-Прогресс" Тазабек Икрамов на заседании Жогорку Кенеша вновь предложил продлить обеденный перерыв в пятницу для совершения намаза.
Он отметил, что соответствующий проект закона ранее был отклонен, однако, по его мнению, время показало, что продление необходимо.
"Государственные и муниципальные служащие ходят на намаз, а потом опаздывают на работу. По этому вопросу обращаются и простые граждане. В мечети ведь ничему плохому не учат", − сказал депутат.
Он также призвал других депутатов поддержать инициативу президента об объявлении Года нравственности и культуры. По его словам, в такой год нужно принимать правильные законы и отменить праздники, идущие вразрез традициям кыргызского народа.

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