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Депутат Дастан Бекешев предлагает освободить учебники от НДС

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355482_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410395-ru.html

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16 февраля 2017, 10:37       Комментарии

Депутат Дастан Бекешев предлагает освободить учебники от НДС. Такое предложение он озвучил сегодня, 16 февраля, на заседании Жогорку Кенеша.
Как отметил Бекешев, в республике необходимо освободить от этого вида налога учебники на русском и английском языках.
Депутат предложил соответствующим органам подсчитать, сколько потребуется на это средств. "В стране освобождаются от НДС только учебники на государственном языке", - добавил он.

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