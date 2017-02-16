Депутат Дастан Бекешев предлагает освободить учебники от НДС. Такое предложение он озвучил сегодня, 16 февраля, на заседании Жогорку Кенеша.
Как отметил Бекешев, в республике необходимо освободить от этого вида налога учебники на русском и английском языках.
Депутат предложил соответствующим органам подсчитать, сколько потребуется на это средств. "В стране освобождаются от НДС только учебники на государственном языке", - добавил он.
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